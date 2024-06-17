Lenny Kravitz: Έγινε και πάλι «viral» το video να κάνει γυμναστική χωρίς μπλούζα

Ο Lenny Kravitz δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο να κάνει γυμναστική χωρίς μπλούζα, το οποίο έχει γίνει «viral». Ο τραγουδιστής προετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία του, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι εδώ και 9 χρόνια ζούσε ως… ελεύθερο πουλί.

«Ετοιμάζομαι για την περιοδεία #BlueElectricLight2024 Tour», έγραψε ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του.

Ο τραγουδιστής έκανε τη γυμναστική του, παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι «Love Is My Religion». Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Μάιο μαζί με το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ του «Lenny Blue Electric Light».

Ο τραγουδιστής σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Guardian» μίλησε για το γεγονός ότι απέφυγε τη δέσμευση για πάρα πολλά χρόνια, όπως ο πατέρας του Sy Kravitz.

«Έτσι έπρεπε να το αντιμετωπίσω αυτό και χρειάστηκαν χρόνια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Πειθαρχία. Να μην αφήνω τις δικές μου επιθυμίες να με κυριεύουν», είπε ο Lenny.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τη ρουτίνα και την προβλεψιμότητα μπορεί να δυσχεράνει την αναζήτηση συντρόφου ζωής.

«Είναι ένα πνευματικό πράγμα», είπε για την αποχή και τον τρόπο ζωής του. «Έχω γίνει πολύ σταθερός στους τρόπους μου, στον τρόπο που ζω».

Ο Lenny και η πρώην σύζυγός του, Lisa Bonet, χώρισαν το 1993 και έχουν μαζί την 35χρονη κόρη τους, Zoë Kravitz.

