Το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA δημοσίευσε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό βίντεο με προσομοίωση πτήσης μέσα και γύρω από μια μαύρη τρύπα στο σύμπαν.

Μαύρη τρύπα ονομάζεται το σημείο του χωροχρόνου, στο οποίο οι βαρυτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε τίποτα - ούτε καν τα σωματίδια και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως το φως- να μην μπορεί να ξεφεύγει από αυτό.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μίας μαυρης τρύπας, με την κάμερα να μπαίνει στον «ορίζοντα γεγονότων» - ένα όριο στον χωροχρόνο, μέσα από το οποίο η ύλη και το φως μπορεί να περάσει μόνο προς τα μέσα για τη μάζα της μαύρης τρύπας. Τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να δραπετεύσει από το εσωτερικό του ορίζοντα γεγονότων.

Η κάμερα «βουτάει»« σε μια υποθετική υπερμεγέθη μαύρη τρύπα με μάζα 4,3 εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου, στο κέντρο του Γαλαξία μας

Ένα επίπεδο, στροβιλιζόμενο σύννεφο καυτού, λαμπερού αερίου που ονομάζεται δίσκος προσαύξησης περιβάλλει τη μαύρη τρύπα και χρησιμεύει ως οπτική αναφορά κατά τη διάρκεια της «πτώσης» μέσα σε αυτή.

Παράλληλα, λαμπερές δομές που ονομάζονται δακτύλιοι φωτονίων, σχηματίζονται πιο κοντά στη μαύρη τρύπα μία ή περισσότερες φορές.

Ένα σκηνικό του έναστρου ουρανού όπως φαίνεται από τη Γη ολοκληρώνει την πτήση προσομείωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.