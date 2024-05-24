Δύο νεαροί Γερμανοί τουρίστες, ένας Σενεγαλέζος και μια Ισπανίδα εργαζόμενη σκοτώθηκαν από την κατάρρευση χθες Πέμπτη κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν μπαρ- εστιατόριο στο τουριστικό νησί Μαγιόρκα της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες νήσους.

«Τα θύματα είναι δύο Γερμανοί ηλικίας 20 και 30 ετών, μία Ισπανίδα εργαζόμενη ηλικίας 23 ετών και ένας 44χρονος Σενεγαλέζος», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Four people have been confirmed dead, with 16 injured and many missing after a restaurant collapsed on a Spanish Island. https://t.co/09xBoaUiMq — ARISE NEWS (@ARISEtv) May 24, 2024

Εξάλλου υπάρχουν και 16 τραυματίες. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επεσήμανε τη νύκτα στο Χ ότι από αυτούς οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση και οι εννέα σε «σοβαρή». Όλοι τους «διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Πάλμα», πρωτεύουσας του νησιού Μαγιόρκα.

Σύμφωνα με τον Χάβι Μπονέτ, αντιδήμαρχο της Πάλμα, οι δύο Γερμανοί έκαναν διακοπές στο νησί, ενώ ο Σενεγαλέζος ζούσε στη Μαγιόρκα εδώ και πολλά χρόνια, όπως ανέφερε ο τοπικός Τύπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

