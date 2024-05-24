Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο Γερμανοί τουρίστες, μία Ισπανίδα εργαζόμενη και ένας Σενεγαλέζος οι νεκροί της τραγωδίας στη Μαγιόρκα

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Πάλμα, οι δύο Γερμανοί έκαναν διακοπές στο νησί, ενώ ο Σενεγαλέζος ζούσε στη Μαγιόρκα εδώ και πολλά χρόνια

Μαγιόρκα

Δύο νεαροί Γερμανοί τουρίστες, ένας Σενεγαλέζος και μια Ισπανίδα εργαζόμενη σκοτώθηκαν από την κατάρρευση χθες Πέμπτη κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν μπαρ- εστιατόριο στο τουριστικό νησί Μαγιόρκα της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες νήσους.

«Τα θύματα είναι δύο Γερμανοί ηλικίας 20 και 30 ετών, μία Ισπανίδα εργαζόμενη ηλικίας 23 ετών και ένας 44χρονος Σενεγαλέζος», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Εξάλλου υπάρχουν και 16 τραυματίες. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επεσήμανε τη νύκτα στο Χ ότι από αυτούς οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση και οι εννέα σε «σοβαρή». Όλοι τους «διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Πάλμα», πρωτεύουσας του νησιού Μαγιόρκα.

Σύμφωνα με τον Χάβι Μπονέτ, αντιδήμαρχο της Πάλμα, οι δύο Γερμανοί έκαναν διακοπές στο νησί, ενώ ο Σενεγαλέζος ζούσε στη Μαγιόρκα εδώ και πολλά χρόνια, όπως ανέφερε ο τοπικός Τύπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεκροί τραυματίες Beach Bar
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark