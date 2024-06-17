Τη διαβεβαίωση ότι ως Μακεδόνας και ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί για την αναβάθμιση της Μακεδονίας και της Θράκης ο Yπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρέστη στην τελετή παράδοσης- παραλαβής στο υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης από τον Στάθη Κωνσταντινίδη στον Κώστα Γκιουλέκα.

Ανακοίνωσε μάλιστα πως σε συνεργασία με τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη μία φoρά τον μήνα θα επισκέπτονται το υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και στο Διοικητήριο θα πραγματοποιούνται συσκέψεις κυρίως με εκλεγμένους της αυτoδιοίκησης, ενώ όπως είπε το ΥΜΑΘ, θα είναι ανοιχτό σε όλους τους φορείς.

«Η κατευθυντήρια γραμμή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Yπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου είναι να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη κι έχουμε τη βούληση και την όρεξη να το κάνουμε αυτό», είπε ο νέος υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι θα τιμήσει την εντολή του πρωθυπουργού και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει για τον ιδιο η ανάληψη του υφυπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, επειδή είναι εγγονός ενός μακεδονομάχου κι ενός ανθρώπου που πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους, του Ηλία Γκιουλέκα.Εξέφρασε τη χαρά του γιατί παρέλαβε από τον Μακεδόνα Στάθη Κωνσταντινίδη και Υπουργός Εσωτερικών είναι ο επίσης Μακεδόνας Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ο κ. Κωνσταντινίδης παρουσίασε ένα σύντομα υπολογισμό του έργου του στους 12 μήνες στο ΥΜΑΘ και τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου και της λειτουργίας του.

Στην τελετή που έγινε στο Διοικητήριο παρέστησαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας,η συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Έλενα Σώκου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος, ο πρόεδρος της ΔΕΘ- Helexpo Τάσος Τζήκας, εκπρόσωποι επιμελητηρίων κι άλλων φορέων.

Πηγή: skai.gr

