Σε δηλώσεις του μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ανέφερε:

«Ομολόγησα την πράξη μου. Πραγματικά, ζητάω συγγνώμη γι' αυτό το οποίο συνέβη και από τη σύζυγό μου, την οποία πραγματικά υπεραγαπάω, και από τις 3 κόρες μου.

Δυστυχώς, βρέθηκα σε μια κατάσταση που έγινε αυτό το περιστατικό και γω ακόμα δεν μπορώ να δώσω εξήγηση.

Όπως και η ίδια κατέθεσε δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου βίαιος θα κοιτάξω να δω με ποιον τρόπο μπορώ να θεραπευτώ, να ζητήσω βοήθεια γιατί πραγματικά σας το λέω έχω χτίσει μια καριέρα και μια οικογένεια που έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο και από εμένα και από τη σύζυγό μου και η πράξη η οποία έγινε πραγματικά είναι κάτι το οποίο για εμένα είναι αδιανόητο όπως και γι' αυτή.

Επαναλαμβάνω ότι θα ζητήσω τις αιτίες και τις ψυχολογικές, αν θέλετε, γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό, δεν είναι κάτι που μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου .

Να μην βρεθεί κανείς άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση. Είναι από τις περιπτώσεις που τις ακούω αλλού και ξέρετε πόσο αιχμηρός είμαι και το ίδιο αιχμηρός είμαι και με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Ζητάω συγγνώμη από όλους, πρωτίστως από τη Σοφία και τις κόρες μου. Και από κει και μετά θέλω να πιστεύω ότι το θέμα θα ξεπεραστεί με την κατάλληλη βοήθεια».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.