Πάνος Μουζουράκης: Θέλω να είμαι φωτεινός, να λάμπω, κρύβοντας τα σκοτάδια μου...

Πάντα διαφορετικός και μοναδικός ο Πάνος Μουζουράκης είναι ένας από τους λίγους celebrities που κάθε του συνέντευξη συζητιέται και δεν είναι ίδια με τις προηγούμενες. Σήμερα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι» και για άλλη μια φορά ήταν αποκαλυπτικός.

«Θέλω να είμαι φωτεινός, να λάμπω, ώστε να φωτίζω και άλλους ανθρώπους, κρύβοντας τα σκοτάδια μου, που είναι τεράστια. Τα λάθη μας μάς κλάνουν να είμαστε συμπονετικοί. Αν δω τον άλλον να κάνει το ίδιο λάθος που είχα κάνει και εγώ στο παρελθόν, εγώ θα τον νιώσω» είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης και συνέχισε: «Στην αρχή νόμιζα ότι έλεγα κάτι έξυπνο αλλά οι άλλοι γελούσαν με τη χαζομάρα μου. Πίστευα ότι ήμουν παρατράγουδο. Κατάλαβα ότι το μεγάλο μου ταλέντο δεν ήταν ούτε στο τραγούδι ούτε στην υποκριτική αλλά στο ότι οι ευχές μου γίνονται πραγματικότητα. Κάποια στιγμή με έπιασε ένα παράπονο: πού πρέπει να φτάσω για να έχω σωστό ήχο και φώτα, πόσο ακόμα πρέπει να μοχθήσω; Εκεί είχα λίγο σταριλίκι αλλά το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ».

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.