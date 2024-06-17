Μετά την έγκριση από το Ταμείο Ανάκαμψης, πιθανότατα από το φθινόπωρο, θα μπουν σε λειτουργία και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, όπως αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στην ERT news, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Όταν πάρουμε την έγκριση από το Ταμείο Ανάκαμψης, την οποία αναμένω μέσα στο καλοκαίρι, θα μπορούμε να βάλουμε μπρος και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία».

Τα απογευματινά χειρουργεία είναι μία διέξοδος για κάποιον που αντί να πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο και να δώσει 1.000 ευρώ πάει στο ΕΣΥ στα απογευματινά χειρουργεία και δίνει 400 ή 500 ευρώ, όπως επανέλαβε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, μίλησε και για την πορεία των απογευματινών χειρουργειων που μετρούν πλέον τρεις μήνες.

«Είχαμε πει από την αρχή ότι αυτή είναι μία μεταρρύθμιση που θα την κρίνουμε στον έναν χρόνο. Ωστόσο έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Τον πρώτο μήνα που μόλις είχαν ξεκινήσει, έγιναν 300 χειρουργεία. Το δεύτερο μήνα έγιναν 1.000, τον τρίτο πλησιάσαμε τα 2.000. Άρα, έχουν πολύ μεγάλη αύξηση», σημείωσε.

Για τα κίνητρα που δίνονται στους γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν σε νησιά, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο μία νέα διάταξη που αυξάνει το κίνητρο για τους γιατρούς που θέλουν να εργαστούν σε νησιά το καλοκαίρι. «Θα τους δίνουμε επιπλέον 2.100 ευρώ πλέον του μισθού τους και ο κάθε δήμαρχος θα μπορεί να τους πληρώνει και τα έξοδα κατοικίας τους, έτσι ώστε να έχουν και δωρεάν σπίτι και επιπλέον πάνω από έναν μισθό. Σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση που θα επιτρέπει στους γιατρούς να ασκούν και ιδιωτικό έργο στο νησί που θα πάνε, θα μπορούν να συγκεντρώνουν πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο εισόδημα», τόνισε.

Η δυνατότητα να έχουμε παντού το σύνολο του προσωπικού που χρειαζόμαστε δεν είναι εφικτή, διότι υπάρχει έλλειμμα γιατρών, όπως πρόσθεσε ο υπουργός, ο οποίος εξήγησε: «Πολλοί γιατροί δεν θεωρούν ελκυστικό το να δουλέψουν σε ένα νησί, κυρίως γιατί θεωρούν ότι τους μειώνει την εξέλιξη που έχουν ως γιατροί. Εμείς αυξάνουμε τα κίνητρα και θα αλλάξουμε και άλλο το πλαίσιο. Είμαστε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για μία αναμόρφωση του πλαισίου για το πώς θα μπορούμε να κάνουμε πιο ελκυστική την επιλογή ενός νησιού ή μιας άγονης περιοχής για έναν γιατρό».

Για τις καθυστερήσεις στον ΑΣΕΠ όσον αφορά τις προσλήψεις στον χώρο της υγείας, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι σέβεται τον ΑΣΕΠ ως οργανισμό και τον κύριο Παπαϊωάννου ως πρόσωπο, για να προσθέσει: «Δεν θέλω να επιρρίψω καμία ευθύνη per se στον ΑΣΕΠ. Όμως είναι ευθύνη της κυβερνήσεως να βρει μια λύση πώς θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε διαδικασία εξελίξεως προσλήψεως 2.500 νοσηλευτών 3 χρόνια. Αυτό δεν γίνεται να μην το λύσουμε γιατί έχω προκηρύξει φέτος άλλους 2.500 νοσηλευτές. Είναι μία διαδικασία διαφανής που πρέπει να υπάρχει, όμως πρέπει να είναι και γρήγορη. Το ότι δεν είναι γρήγορη δημιουργεί πρακτικά προβλήματα. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει η κυβέρνηση να τα ρυθμίσει διότι η διαφάνεια είναι το ένα θέμα, η λειτουργία του κράτους όμως είναι το άλλο. Δεν μπορεί το κράτος να σταματήσει να λειτουργεί. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δεν μπορεί να κρατάνε τόσο πολύ. Δεν μπορεί ένας νοσηλευτής να κάνει να διοριστεί τρία ή τέσσερα χρόνια, τέρμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.