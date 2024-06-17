Από την έναρξη του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The ESG Index in Greece” και για 7η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα “The 50 Most Sustainable Companies in Greece”, που δημοσίευσε πρόσφατα το Quality Net Foundation.

Η διαμόρφωση της λίστας βασίζεται στη μεθοδολογία του Sustainability Performance Directory, που αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε ESG κριτήρια (περιβάλλον – κοινωνία – διακυβέρνηση), καθώς και τη συνολική προσέγγισή τους σε ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Οι 50 ηγέτιδες εταιρείες αποτελούν πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, προέρχονται από 11 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου ΟΤΕ και ενσωματώνεται στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία του. Η συνεπής δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ στη δημοσιοποίηση στοιχείων βάσει ESG, τον κατατάσσει σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Προτεραιότητες Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελούν: η κλιματική ουδετερότητα, η κυκλική οικονομία, η συμπερίληψη και οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία, καθώς και η ψηφιακή κοινωνία για όλους. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί την τεχνολογία και τις δυνατότητες που παρέχει για τη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους.



