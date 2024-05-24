Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες Πέμπτη, χωρίς να προσφέρει αποδείξεις, ότι μετανάστες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και αλλού «δημιουργούν έναν στρατό» για να επιτεθούν στους Αμερικανούς «εκ των έσω».

Στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη συνοικία του νότιου Μπρονξ στη Νέα Υόρκη, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Αφροαμερικανοί και ισπανόφωνοι, ο Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τους μετανάστες από την Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες χώρες ως επικίνδυνη απειλή, παρά το γεγονός ότι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μετανάστες είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

«Σχεδόν όλοι τους είναι άνδρες και μοιάζουν να είναι σε μάχιμη ηλικία. Πιστεύω ότι δημιουργούν στρατό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος απευθυνόμενος σε μερικές χιλιάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν. «Θέλουν να μας επιτεθούν εκ των έσω», πρόσθεσε.

Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο Τραμπ χρησιμοποιεί τακτικά εμπρηστική φρασεολογία για να κατηγορήσει τους μετανάστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ παράνομα ότι ευθύνονται για βίαια εγκλήματα, χαρακτηρίζοντάς τους «ζώα» που «δηλητηριάζουν το αίμα» της χώρας.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν και να μας πάρουν την πόλη και να μας πάρουν τη χώρα», υπογράμμισε, ενώ δεσμεύθηκε να διεξάγει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης εγκληματιών στην ιστορία της χώρας μας», αν επανεκλεγεί στην προεδρία.

Ο Τραμπ επιδιώκει επίσης να συνδέσει τον αριθμό ρεκόρ παράτυπων μεταναστών που έχουν συλληφθεί στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό με τις οικονομικές δυσκολίες των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων ψηφοφόρων, ισχυριζόμενος, χωρίς φυσικά στοιχεία, ότι οι μετανάστες κλέβουν τις δουλειές τους.

Δημοσκοπική άνοδος Τραμπ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του, στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η προεκλογική συγκέντρωση στο Μπρονξ αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Ρεπουμπλικάνου να εκμεταλλευθεί την πτώση της δημοτικότητας του Μπάιντεν μεταξύ των ισπανόφωνων και των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων.

Περίπου το 55% των κατοίκων της κομητείας του Μπρονξ είναι ισπανόφωνοι και περίπου το ένα τρίτο Αφροαμερικανοί.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητα του Τραμπ μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, οι οποίες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Μπάιντεν το 2020, αυξάνεται.

Από την πλευρά του ο Δημοκρατικός έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών με στόχο να κερδίσει τη στήριξη των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων. Στο πλαίσιο αυτό κατηγορεί τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους ότι επιτίθενται σε προγράμματα που έχουν στόχο την ισότητα και τη συμπερίληψη, ενώ χθες άρχισε να προβάλλεται προεκλογική διαφήμιση του Μπάιντεν στην οποία επικρίνει τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους Αφροαμερικανούς.

Δημοσκόπηση των New York Times/ Sienna College που διενεργήθηκε τον Μάρτιο έδειξε ότι το 23% των Αφροαμερικανών και το 46% των ισπανόφωνων θα ψήφιζαν τον Τραμπ αν ήταν αντιμέτωπος με τον Μπάιντεν. Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από το 12% των Αφροαμερικανών και το 32% των ισπανόφωνων που ψήφισαν τον Τραμπ το 2020, σύμφωνα με exit poll του Edison Research.

