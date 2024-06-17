Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Δεν έχει τέλος όπως δείχνουν τα πράγματα η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγο καιρό ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδερφή του Βάσω που για χρόνια ήταν το δεξί του χέρι και η στενότερη συνεργάτιδά του.

Αν και όσοι τους γνωρίζουν χρόνια ήλπιζαν πως τα δύο αδέρφια θα καταφέρουν να βρουν τη χρυσή τομή και θα τα ξαναβρούν, φαίνεται πως η ελπίδα μάλλον χάνεται όσο περνάει ο καιρός.

Μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ενταντίον της πριν από έναν περίπου μήνα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου εναντίον της Βάσως και σε μια ανακοίνωση κόλαφο για την αδερφή του.

«Προκειμένου να επιλυθεί αποτελεσματικά η διαφορά που έχει ανακύψει με την εταιρεία διαχείρισης του καλλιτεχνικού μου έργου, υποχρεώθηκα σήμερα να επιδώσω εξώδικη πρόσκληση τάσσοντας προθεσμία για την παράδοση όλων των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μου από την απελθούσα Διοίκηση.

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, προτίθεμαι να εγείρω ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων αγωγή λογοδοσίας ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.

Γιώργος Μαζωνάκης» Γράφει η ανακοίνωσή του και συνεχίζει με ένα υστερόγραφο που τα λέει όλα:

«ΥΓ: η υπόθεση με θίγει σοβαρά οικονομικά ,επαγγελματικά και προσωπικά. Είναι μεγάλη ματαίωση να εμπιστεύεσαι τους κοντινούς κι αγαπημένους ανθρώπους σου και να ανακαλύπτεις πως εκείνοι μόνο έτσι δε σε είδαν παρά μόνο ως αντικείμενο εκμετάλλευσης»



Πηγή: skai.gr

