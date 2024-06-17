«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Παρασκευή θετική προκαταρκτική αξιολόγηση για το αίτημα εκταμίευσης 2,3 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είχε καταθέσει η Ελλάδα», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, συμπληρώνοντας:

«Το αίτημα εκταμίευσης είχε υποβληθεί τον Απρίλιο, καθώς εκπληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ο στόχος της συμβασιοποίησης 4,52 δισ. ευρώ δανειακών πόρων του Ταμείου. Ακολούθησε πριν λίγες ημέρες, στις 6 Ιουνίου, το αίτημα εκταμίευσης για το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1 δισ. ευρώ».

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη που αφορά στο ψηφιακό τέλος συναλλαγών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις που εισηγείται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το τέλος χαρτοσήμου αντικαθίσταται από το τέλος συναλλαγής, το οποίο επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,καθώς και ρυθμίζει πολλά ζητήματα που το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο δεν είχε ρυθμίσει με σαφήνεια, όπως το υποκείμενο της φορολογικής υποχρέωσης, τον υπόχρεο προς απόδοση του φόρου, τον βαρυνόμενο με τον φόρο, ενώ καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου και θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για την πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο μεταρρύθμιση για τη μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων.

«Με την εφαρμογή αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας διασφαλίζονται η επάρκεια μοσχευμάτων και η ασφάλεια των πολιτών, καθώς θα απομονώνονται και θα φυλάσσονται ιστοί και κύτταρα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε για μεταμόσχευση, είτε για ανοσοθεραπεία αν πρόκειται για κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όπως επεσήμανε:

«Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του προϋπολογισμού που προορίζεται για την αγορά των φαρμάκων που χορηγούνται για συντηρητική αντιμετώπιση και κάλυψη της περιόδου νοσηλείας των ασθενών και, παράλληλα, να αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης του πληθυσμού που διαγιγνώσκεται με οποιαδήποτε εκφυλιστική νόσο.Έτσι, εισάγονται νέες θεραπευτικές επιλογές στη μάχη απέναντι στον καρκίνο, μπορούν να αυξηθούν τα ποσοστά επιβίωσης και η ποιότητα ζωής των ασθενών».

«Η κυβέρνηση δεν θα παρέμβει στην απόφαση της Δικαιοσύνης για Λύτρα - Δεν θα παραστεί στο συνέδριο του ιδρύματος Τσίπρα ο πρωθυπουργός»

Αναφορικά με την υπόθεση του ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα, που κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών και επισήμανε πως εφόσον αυτό αποφασίστηκε από τη Δικαιοσύνη, η κυβέρνηση δεν θα παρέμβει.

«Να πούμε ότι είναι άλλη μια τραγική ιστορία. Πριν και πάνω απ’ όλα πρέπει να σκεφτόμαστε το θύμα και το κάθε θύμα. Αυτό που μπορεί να κάνει η νομοθετική εξουσία είναι να ψηφίζει νόμους που αποδίδουν», είπε επίσης, προσθέτοντας ότι στο άρθρο που ψηφίστηκε υπάρχουν διατάξεις σε ανθρώπους που εξετάζουν πιθανά θύματα τέτοιων πράξεων να μεταφέρουν με βάση την εξέταση που κάνουν αμελητί την εμπειρία τους χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να διωχθούν.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στο συνέδριο του ιδρύματος Τσίπρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.