Θανάσης Γκαβός

Σταθερά μεγάλο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου που εξασφαλίζει αυτοδυναμία συνεχίζουν να δίνουν στο Εργατικό Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεότερες δημοσκοπήσεις.

Την ίδια ώρα οι Συντηρητικοί απειλούνται ακόμα και με τη χειρότερη επίδοση στους σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας τους.

Δύο δημοσκοπήσεις με τη μέθοδο MRP, που επιχειρεί πρόβλεψη ανά περιφέρεια, δίνουν τεράστια αυτοδυναμία στον σερ Κιρ Στάρμερ.

Η μέτρηση της Survation δίνει στους Εργατικούς 456 έδρες, δηλαδή αυτοδυναμία 131 εδρών, έναντι μόλις 72 εδρών στους Συντηρητικούς, δηλαδή λιγότερες από τις μισές έδρες του χειρότερου αποτελέσματος της ιστορίας τους (156 έδρες το 1906).

Η ανάλυση της πλατφόρμας Britain Predicts δίνει 441 έδρες στους Εργατικούς και 96 στους Συντηρητικούς, οι οποίοι στις εκλογές του 2019 είχαν επικρατήσει με 365 έδρες.

Πολύ ενισχυμένοι και στις δύο μετρήσεις είναι στην τρίτη θέση οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, με 56 και 66 έδρες αντίστοιχα.

Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, που το απόγευμα παρουσιάζει το εκλογικό του μανιφέστο, μπαίνει στη Βουλή των Κοινοτήτων με επτά ή δύο βουλευτές αντίστοιχα με βάση τις ιδέες μετρήσεις.

Ως προς την πρόθεση ψήφου σε ποσοστά, η δημοσκόπηση της Opinium για τον Observer δίνει 40% στους Εργατικούς, 23% στους Τόρις και 14% στο Reform UK.

Η δημοσκόπηση της Savanta, εξάλλου, δίνει στο κόμμα του κ. Στάρμερ 46%, στο κόμμα του Ρίσι Σούνακ 21% και στο κόμμα του κ. Φάρατζ 13%.

Ο μέσος όρος της διαφοράς των δύο μεγάλων κομμάτων με βάση τάξεις δημοσκοπήσεις παραμένει στο 21% υπέρ των Εργατικών.

