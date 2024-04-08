Σήμερα Δευτέρα 8 Απριλίου οι λάτρεις των αστεριών θα έχουν την ευκαιρία σε ένα μεγάλο μέρος της βόρειας και κεντρικής Αμερικής να δουν τη Σελήνη να περνά μπροστά από τον Ήλιο και να τον καλύπτει κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Ηλίου.

Επίσης, θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να δουν τέσσερις πλανήτες και έναν κομήτη στον ουρανό κατά τη διάρκεια της ημέρας.Αυτό το σπάνιο φαινόμενο υπόσχεται να προσφέρει στους αστρονόμους και τους επιστήμονες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλαπλά ουράνια αντικείμενα σε ένα μόνο γεγονός.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης ο ουρανός θα σκοτεινιάσει σαν να είναι αυγή ή σούρουπο και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το στέμμα του Ήλιου, την εξώτερη ατμόσφαιρα του Ήλιου. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τέσσερα λεπτά. Έξω από τη διαδρομή ολικότητας, θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια μερική έκλειψη Ηλίου. Το φεγγάρι δεν εμφανίζεται ξαφνικά μεταξύ της Γης και του Ήλιου - το γεγονός ξεκινά με μια μερική έκλειψη, με αποτέλεσμα ο ήλιος να μοιάζει με ημισέληνο. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, η μερική έκλειψη μπορεί να διαρκέσει από 70 έως 80 λεπτά, σύμφωνα με τη NASA .

Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή από εκατομμύρια ανθρώπους σε περιοχές της βόρειας Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν συννεφιά στο βόρειο Μεξικό, το Τέξας και τμήματα της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών. Καλύτερος καιρός αναμένεται στο δυτικό Μεξικό και σε περιοχές των Μεσοδυτικών των ΗΠΑ, με καθαρό ανοιξιάτικο ουρανό πιθανόν στη Νέα Αγγλία και στον Καναδά.

Στο πάρκο Starry Night RV στο Φορτ Γουόρθ, παρατηρητές έστησαν τα αυτοκίνητά τους για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη στιγμή.

Όσοι παρακολουθήσουν την έκλειψη, χρειάζονται ειδικά γυαλιά για την προβολή μερικών σταδίων της έκλειψης. Οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι τα κανονικά γυαλιά ηλίου δεν κάνουν και το να κοιτάς τον ήλιο, ακόμη και μέσω κάμερας ή smartphone, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σε δευτερόλεπτα.

Ειδικές εκδηλώσεις σχεδιάζονται επίσης στις πόλεις όπου θα γίνει ορατή. Η Nasa και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί της διοργανώνουν πάνω από 100 εκδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται στις 12 Αυγούστου 2024 και θα είναι ορατή από την Ισλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και την Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

