Σιλιάνοφσκα: Ευχαριστεί τον Πάπα «εκ μέρους όλων των Μακεδόνων»

Επιμένει στη ρητορική των προκλήσεων η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επιμένει στην προκλητική της στάση, μιλώντας για Μακεδόνες πολίτες σε ανάρτησή της στο X.

Η πρόεδρος της γειτονικής χώρας στο περιθώριο της συνάντησής της με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία τον ευχαρίστησε «εκ μέρους όλων των Μακεδόνων πολιτών για τη σταθερή υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων».

«Ηταν τιμή μου να συναντήσω τον Ποντίφικα σήμερα. Ευχαριστώ τον Αγιότατο για την αποφασιστικότητά του να επιδιώξει την ειρήνη στον κόσμο και να συνηγορεί υπέρ των φτωχών του κόσμου. Εκ μέρους όλων των Μακεδόνων, τον ευχαρίστησα για τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων», έγραψε χαρακτηριστικά.

It was an honor to meet @Pontifex today. I thanked His Holiness for his determination pursuing peace in the world and advocating for the world's poor. On behalf of all Macedonian citizens I thanked him for the support for the European integration of the Western Balkans. 🇲🇰 🇻🇦 pic.twitter.com/8TXHqvIodn — Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) May 23, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.