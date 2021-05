Εφτάψυχη αποδείχτηκε η γατούλα που για να σωθεί πήδηξε από τον 5ο όροφο ενός κτιρίου που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η γάτα, όπως φαίνεται και στο βίντεο της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σικάγο, πήδηξε από το παράθυρο ενός διαμερίσματος, προσγειώθηκε κανονικά στα πόδια της και περπάτησε μέχρι να απομακρυνθεί.

Ο κόσμος, που είχε συγκεντρωθεί και παρακολουθούσε τις απόπειρες κατάσβεσης, ακούγεται να φωνάζει βλέποντας την γάτα να πέφτει.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z