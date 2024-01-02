Shannen Doherty: Ο πρωταγωνιστής του Baywatch που την στήριξε στον καρκίνο

Η Shannen Doherty μιλά για τον ηθοποιό του Baywatch που τη βοήθησε κατά τη διάρκεια της οκταετούς μάχης της με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο συνάδελφος της σταρ της δεκαετίας του '90, Ντέιβιντ Σάρβετ, της έδωσε μερικές συμβουλές που χρειαζόταν πολύ όταν ένιωθε «χαμένη».

Η 52χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πώς ο Ντέιβιντ, 51 ετών σήμερα, επικοινώνησε μαζί της και την έφερε σε επαφή με τον ογκολόγου ο οποίος έσωσε τη ζωή του πατέρα του, πριν η Σάνεν διεγνωστή με καρκίνο του μαστού το 2015.

I think David Charvet might be a factor.. pic.twitter.com/NbA1K9QXi4 — Ross (@secondontheleft) January 5, 2023

Η Shannen διαγνώστηκε με καρκίνο το 2015.

Η νόσο παρουσίασε ύφεση το 2017.

Ωστόσο, ο καρκίνος τεπέστρεψε το 2019 κι ηθοποιός αποκάλυψε το 2020 ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο σταδίου τέταρτου.

«Δεν θέλω να πεθάνω» τόνισε η 52χρονη σταρ σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση.

Καθώς συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία, η Ντόχερτι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να συνεχίσει να προχωρά.

«Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν έχω τελειώσει με την αγάπη. Δεν έχω τελειώσει με τη δημιουργία. Δεν έχω τελειώσει με το να αλλάζω τα πράγματα προς το καλύτερο», λέει χαμογελώντας.

«Απλώς δεν έχω τελειώσει» τονίζει, ενώ μοιάζει πιο όμορφη από ποτέ...

Ο Σαρβέτ είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα, γεννημένος στη Γαλλία, γνωστός για το ότι πρωταγωνίστησε στο Baywatch με την Πάμελα Άντερσον.

