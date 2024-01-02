Κλείνει «μέχρι νεωτέρας» η πρεσβεία της Γαλλίας στον Νίγηρα

Η πρεσβεία της Γαλλίας στον Νίγηρα θα παραμείνει και επισήμως κλειστή «μέχρι νεωτέρας» και θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της από το Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Παρίσι είχε ανακοινώσει ότι κλείνει την πρεσβεία στη Νιαμέι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

«Η πρεσβεία της Γαλλίας στον Νίγηρα είναι πλέον κλειστή μέχρι νεωτέρας. Στην πράξη, εδώ και πέντε μήνες, η πρεσβεία μας συναντούσε σοβαρά προσκόμματα που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση της αποστολής της: αποκλεισμός της πρεσβείας, περιορισμός των μετακινήσεων των υπαλλήλων και επαναπροώθηση όλου του διπλωματικού προσωπικού που επρόκειτο να εργαστεί στον Νίγηρα» ανέφερε το Κε ντ’Ορσέ στην ανακοίνωσή του.

Το κλείσιμο της πρεσβείας, ένα μέτρο εξαιρετικά σπάνιο, αποφασίστηκε παράλληλα με την αποχώρηση των τελευταίων Γάλλων στρατιωτών που είχαν αναπτυχθεί στον Νίγηρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι γαλλικές δυνάμεις αποχώρησαν στις 22 Δεκεμβρίου.

Γαλλία και Νίγηρας διατηρούν τεταμένες σχέσεις μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, τον περασμένο Ιούλιο, και την ανατροπή του προέδρου Μοαμέντ Μπαζούμ. Οι στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία στις 26 Ιουλίου απαίτησαν την αποχώρηση των Γάλλων στρατιωτών (περίπου 1.500 άνδρες που είχαν ως αποστολή τους την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών) και ανέστειλαν πολλές διμερείς στρατιωτικές συμφωνίες με το Παρίσι. Το στρατιωτικό καθεστώς ανακοίνωσε επίσης στα τέλη Αυγούστου την απέλαση του Γάλλου πρεσβευτή Σιλβέν Ιτέ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραμείνει επί περίπου έναν μήνα μέσα στο κτίριο της πρεσβείας, μέχρι να φύγει τελικά από τη χώρα.

«Η πρεσβεία θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της από το Παρίσι. Κυρίως, θα διατηρήσει τους δεσμούς της με τους Γάλλους πολίτες που ζουν στον Νίγηρα και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τον ανθρωπιστικό τομέα και τις οποίες συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Γαλλία είχε αναπτύξει περίπου 5.500 στρατιώτες στην περιοχή του Σαχέλ, οι οποίοι όμως εκδιώχθηκαν μετά τα στρατιωτικά πραξικοπήματα στο Μαλί, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

