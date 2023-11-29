Λογαριασμός
Συγκλονίζει η Shannen Doherty: «Εχω πλέον καρκίνο στα κόκκαλα – Δεν θέλω να πεθάνω» (βίντεο)

Η αγαπημένη «Μπρέντα» από το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» σε μια συγκινητική συνέντευξη

Shannen Doherty

Η Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty) – η αγαπημένη «Μπρέντα» από το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – παλεύει εδώ και χρόνια με τον καρκίνο. 

Σε συνέντευξή της στο τελευταίο τεύχος του αμερικανικού People, η Ντόχερτι αποκαλύπτει ότι πλέον έχει καρκίνο στα κόκκαλα, στο στάδιο 4

«Δεν θέλω να πεθάνω» λέει η 52χρονη σταρ σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση

Καθώς συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία, η Ντόχερτι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να συνεχίσει να προχωρά. 

«Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν έχω τελειώσει με την αγάπη. Δεν έχω τελειώσει με τη δημιουργία. Δεν έχω τελειώσει με το να αλλάζω τα πράγματα προς το καλύτερο», λέει χαμογελώντας. 

«Απλώς δεν έχω τελειώσει» τονίζει, ενώ μοιάζει πιο όμορφη από ποτέ...

