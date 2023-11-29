Η Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty) – η αγαπημένη «Μπρέντα» από το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – παλεύει εδώ και χρόνια με τον καρκίνο.
Σε συνέντευξή της στο τελευταίο τεύχος του αμερικανικού People, η Ντόχερτι αποκαλύπτει ότι πλέον έχει καρκίνο στα κόκκαλα, στο στάδιο 4.
#ShannenDoherty is opening up about her stage 4 breast cancer. https://t.co/F4WpHYdVZm pic.twitter.com/UwwdxcaNFq— People (@people) November 29, 2023
«Δεν θέλω να πεθάνω» λέει η 52χρονη σταρ σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση.
Καθώς συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία, η Ντόχερτι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να συνεχίσει να προχωρά.
«Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν έχω τελειώσει με την αγάπη. Δεν έχω τελειώσει με τη δημιουργία. Δεν έχω τελειώσει με το να αλλάζω τα πράγματα προς το καλύτερο», λέει χαμογελώντας.
«Απλώς δεν έχω τελειώσει» τονίζει, ενώ μοιάζει πιο όμορφη από ποτέ...
"My greatest memory is yet to come." 🙏 In PEOPLE's latest cover story, #BeverlyHills90210's Shannen Doherty opens up about her Stage 4 breast cancer and how she hopes to inspire others by focusing on her future. The latest issue is on newsstands Friday! https://t.co/F4WpHYdVZm pic.twitter.com/fX18po2XNA— People (@people) November 29, 2023
