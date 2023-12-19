«Οι Μάγισσες»: Η Alyssa Milano απαίτησε να απολύσουν την Shannen Doherty

Σχεδόν μια εικοσαετία μετά το φινάλε της εμβληματικής σειράς από τα τέλης των 90's «Μάγισσες», μια εκ των πρωταγωνιστριών, Holly Marie Combs αποκαλύπτει ότι η συμπρωταγωνίστρια της Alyssa Milano, απαίτησε την απόλυση της «μεγάλης αδελφής Χάλιγουελ», κατά κόσμον Shannen Doherty.

Μιλώντας στο podcast της Doherty "Let's Be Clear" περιέγραψε το παρασκήνιο που είχε δημιουργηθεί στους κόλπους της παραγωγής, κάπου στις αρχές του 2000, που είχε ως αποτέλεσμα η Μάγισσα Πρου να «χάσει την ζωή της από επίθεση δαίμονα» στο τέλος της τρίτης σεζόν και ο ρόλος της επί της ουσίας να αντικατασταθεί με την έλευση της τέταρτης, χαμένης, μικρής αδελφής, Πέιτζ.

Μάλιστα, περιγράφει την συνάντηση της με τον παραγωγό της σειράς Jonathan Levin, στην οποία και προσπάθησε καταλάβει γιατί η συμπρωταγωνίστριά της «εκπαραθυρώθηκε» από τη σειρά.

«Δεν θέλαμε να συμβεί αυτό, αλλά βρεθήκαμε στριμωγμένες στη γωνία. Ουσιαστικά ήμασταν σ’ αυτή τη θέση, όπου θα έπρεπε να γίνει ή το ένα ή το άλλο», εξήγησε η Κομπς

Όπως περιέγραψε, ουσιαστικά η Milano είχε δώσει τελεσίγραφο πως στο καστ δεν χωρούσαν και οι δύο ενώ απείλησε να κάνει μηνύσεις για εργασιακό μπούλινγκ.

Η Combs φαινομενικά άφησε να εννοηθεί ότι ο Milano φέρεται να είχε δημιουργήσει μια φήμη εναντίον τόσο εκείνης όσο και της Doherty αι μάλιστα φέρεται να «κατέγραφε κάθε στιγμή που ένιωθε άβολα στο πλατό».

Η Combs - η οποία πρωταγωνίστησε στο σόου και στις οκτώ σεζόν της από το 1998 έως το 2006 - παραδέχτηκε πως οι ισχυρισμοί της Milano της φαίνονταν παράδοξοι καθώς δεν μπορούσε να θυμηθεί να ανταλλάσσουν «σκληρά λόγια» ή να συνέβησαν καβγάδες δημόσια.

Πρόσθεσε δε πως όποιες προστιβρές μεταξύ των τριών ήταν πολύ ελεγχόμενες και ποτέ δεν έγιναν αντιληπτές από το υπόλοιπο καστ ή τους τεχνικούς.

«Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που συμπεριφέρονται άσχημα και δεν το πληρώνουν ποτέ», συνέχισε η ηθοποιός.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ εδώ».

Εκείνη την εποχή, η Combs, 50 ετών σήμερα, ήταν έτοιμη να αποχωρήσει από την σειρά ξεκαθαρίζοντας στον παραγωγό ότι δεν θα συνέχιζε χωρίς την Doherty, η οποία εκείνη την εποχή, δήλωσε δημόσια ότι είχε εγκαταλείψει το σόου.

«Δεν ήθελα να είμαι σ’ αυτή τη σειρά χωρίς τη Σάνεν. Και εκείνη δεν ήθελε να το κάνει χωρίς εμένα. Και αυτό ήταν αρκετά σαφές», εξηγεί η Κομπς, η οποία αποκάλυψε ότι ο παραγωγος απάντησε στο δικό της τελεσίγραφο με κάτι «που έμοιαζε με εκβιασμό», καθώς απείλησε να προσφύγει εναντίο της, αν αποφάσιζε, τελικά, να παραιτηθεί.

Η Ντόχερτι, περιγράφοντας τα πράγματα από την δική της σκοπιά, είπε πως ακόμη δεν μπορεί να καταλάβει τι δεν λειτούργησε σε αυτή τη συνεργασία

Πρόσθεσε πως η απόλυση ήταν κάτι που της στοίχισε πάρα πολύ και σε μία κάπως παράξενη περίοδο της καριέρας της.

«Έναν χρόνο μετά, προσπαθούσα να ανακαλέσω στη μνήμη πραγματικά τις στιγμές της υποτιθέμενες κακής συμπεριφοράς μου στο πλατό και ειλικρινά δεν μπορούσα να τις βρω», εξήγησε η 52χρονη σήμερα Ντόχερτι.

«Δεν θυμάμαι ποτέ να ήμουν κακιά μαζί της στο πλατό. Θυμάμαι ένα επεισόδιο που σκηνοθέτησα όπου έκανε κάτι στις διακοπές των Χριστουγέννων και μου ζήτησαν να δουλέψω κάποια πράγματα μαζί της και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγενής και με μεγαλύτερη κατανόηση», συνέχισε η Ντόχερτι.

«Σίγουρα θα έκανα μήνυση και θα ήμουν ειλικρινής σχετικά με την κατάσταση, επειδή οι φήμες με ακολουθούσαν για καιρό μετά. Σίγουρα θα χειριζόμουν τα πράγματα διαφορετικά», εξήγησε και ξεκαθάρισε πως σε κάθε περίπτωσε, προχώρησε χωρίς να καταφέρνει όμως να συχχωρέσει την Milano.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν η Μιλάνο έχει εμφανιστεί προβληματισμένη, αν όχι μετανιωμένη για τα γεγονότα.

