Πάνω από 180 στόχοι της Χεζμπολάχ έπληξε μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ, συνεχίζοντας το σφυροκόπημα με πυροβολικό και αεροπορία στον Νότιο Λίβανο.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «χτύπησε τουλάχιστον 400 εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι για άμεση χρήση, πλήττοντας στόχους στο έδαφος του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF.

Ο Ισραηλινός Στρατός τόνισε ότι «θα συνεχίσει να επιχειρεί για να διαλύσει και να υποβαθμίσει τις δυνατότητες και τις τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Επίσης, ο εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ, από τη Χάιφα προς τα σύνορα με τον Λίβανο. Συναθροίσεις μέχρι 30 ατόμων, εργασία και εκπαίδευση μόνο αν υπάρχει καταφύγιο κοντά. Οι αλλαγές στο Homefront Command έρχονται μετά τις πληροφορίες ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται για νέο γύρο επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισραηλινά πλήγματα στην ευρεία περιοχή του νότιου και ανατολικού Λιβάνου το Σάββατο, λέγοντας ότι προκάλεσαν επίσης δασικές πυρκαγιές.

Πυρκαγιές ξέσπασαν και στο βόρειο Ισραήλ, αφού η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε πολλαπλά κύματα ρουκετών προς το ισραηλινό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του στόχου των στρατώνων Beit Hillel, με ρουκέτες Katyusha. Ο Ισραηλινός Στρατός είπε νωρίτερα ότι περίπου 90 βλήματα εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα πάντα με λιβανέζικα ΜΜΕ, μέσα σε μία ώρα αναφέρθηκαν περισσότερα από 100 χτυπήματα από την ισραηλινή αεροπορία.

IDF: Αυτοί είναι οι διοικητές της Χεζμπολάχ που «εξουδετερώθηκαν» μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ

Τα ονόματα και τις φωτογραφίες των διοικητών της Χεζμπολάχ που «εξουδετερώθηκαν» από την πυραυλική επίθεση στη Βηρυτό, μαζί με τον νούμερ 2 της οργάνωσης Ιμπραχίμ Ακίλ, έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Ο ισραηλινός στρατός θεωρεί καίριο το πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα που είχε συγκεντρωθεί για συμβούλιο στη Βηρυτό, οργάνωνε νέα επίθεση ανάλογη της 7ης Οκτωβρίου, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο όνομα του Αμπού Χασάν Σαμίρ, ο οποίος εμφανίζεται ως ο βασικός εκπαιδευτής των αντρών της Δύναμης Ραντβάν την τελευταία τουλάχιστον 10ετία. Σημειώνεται δε, πως ήταν ένας από τους κύριους εμπνευστές της επιχείρησης που σχεδιαζόταν από τη Χεζμπολάχ, για εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε ο IDF, οι βασικοί διοικητές της δύναμης Radwan που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν οι εξής:

-Ο Samer Abdul-Halim Halawi, διοικητής της παράκτιας περιοχής

-Ο Abbas Sami Maslamani, διοικητής της περιοχής Qanas

-Ο Abdullah Abbas Hajazi, διοικητής της περιοχής Ramim Ridge

-Ο Muhammed Ahmad Reda, διοικητής της περιοχής Al-Khiam

-Ο Χασάν Χουσεΐν Μάντι, διοικητής της περιοχής Mount Dov

-Ο Χασάν Γιουσέφ Αμπάντ Αλσατάρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της Δύναμης Ραντβάν. Οδήγησε και προώθησε όλες τις επιχειρήσεις πυραύλων της δύναμης.

-Ο Hussein Ahmad Dahraj, Αρχηγός του Επιτελείου της Δύναμης Radwan, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση. Ασχολήθηκε με τη μεταφορά όπλων και την ενίσχυση της οργάνωσης.

