Στη σύλληψη δύο 45χρονων για κλοπή εργαλείων από το εκθεσιακό κέντρο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προχώρησαν αστυνομικοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι εισήλθαν το απόγευμα της 27ης Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου και αφαίρεσαν από υπό κατασκευή εκθεσιακό περίπτερο πλήθος εργαλείων συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 6.500 ευρώ.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών προχώρησε σε προανακριτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν το βράδυ της 28ης Μαΐου κοντά στο εκθεσιακό κέντρο και ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

