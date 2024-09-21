Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εξαπέλυσαν το Σάββατο το μεσημέρι οι IDF όπως ανακοίνωσαν, ενώ το Λίβανο απάντησε με ένα μπαράζ περίπου 25 ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ.

Η αστυνομία του Ισραήλ υποστήριξε ότι έχει λάβει αναφορές για χτυπήματα ρουκετών που προκάλεσαν ζημιές και πυροδότησαν πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν ωσδτόσο, αναφορές για τραυματίες από την επίθεση.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε να δείχνει αρκετές απόπειρες αναχαίτισης πυραύλων.

Το μπαράζ ήρθε λίγες στιγμές αφότου ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι πραγματοποιούσε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, προειδοποιητικές σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με του Times of Israel οι σειρήνες ακούγονται στο Σαφέντ, το Kiryat Shmona και πολλές άλλες κοινότητες στη Γαλιλαία.

Νωρίτερα, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραηλινού Στρατού έδωσε οδηγίες στους κατοίκους της βόρειας πόλης Σαφέντ και πολλών άλλων κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια βομβών μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι από τη χθεσινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν οι IDF στη Βηρυτό 16 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού ανάμεσά τους και δύο ανώτερα στελέχη της, ο Ραντουάν, ο Ιμπραήμ Ακίλ, το δεύτερο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ και ο Άχμεντ Μαχμούντ Ουάχαμπι.

Η Χεζμπολά επιβεβαίωσε αργά το βράδυ τον θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ενός «από τους μεγάλους ηγέτες μας», ο οποίος σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα όταν αναφέρεται σε θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ιμπραήμ Ακίλ, προσέφεραν ποσό 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό του, καθώς φερόταν να ενέχεται στις πολύνεκρες αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό που είχαν γίνει το 1983.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ

Σήμερα, ανακοίνωσαν και το θάνατο του Άχμεντ Μαχμούντ Ουάχαμπι ο οποίος διοικούσε ως τις αρχές της χρονιάς επιχειρησιακή μονάδα της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν του στρατιωτικού της βραχίονα.

Η μονάδα αυτή δρα για να υποστηρίξει τη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Άχμεντ Μαχμούντ Ουάχαμπι

