Τα ονόματα και τις φωτογραφίες των διοικητών της Χεζμπολάχ που «εξουδετερώθηκαν» από την πυραυλική επίθεση στη Βηρυτό, μαζί με τον νούμερ 2 της οργάνωσης Ιμπραχίμ Ακίλ, έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Ο ισραηλινός στρατός θεωρεί καίριο το πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα που είχε συγκεντρωθεί για συμβούλιο στη Βηρυτό, οργάνωνε νέα επίθεση ανάλογη της 7ης Οκτωβρίου, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο όνομα του Αμπού Χασάν Σαμίρ, ο οποίος εμφανίζεται ως ο βασικός εκπαιδευτής των αντρών της Δύναμης Ραντβάν την τελευταία τουλάχιστον 10ετία. Σημειώνεται δε, πως ήταν ένας από τους κύριους εμπνευστές της επιχείρησης που σχεδιαζόταν από τη Χεζμπολάχ, για εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε ο IDF, οι βασικοί διοικητές της δύναμης Radwan που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν οι εξής:

-Ο Samer Abdul-Halim Halawi, διοικητής της παράκτιας περιοχής

-Ο Abbas Sami Maslamani, διοικητής της περιοχής Qanas

-Ο Abdullah Abbas Hajazi, διοικητής της περιοχής Ramim Ridge

-Ο Muhammed Ahmad Reda, διοικητής της περιοχής Al-Khiam

-Ο Χασάν Χουσεΐν Μάντι, διοικητής της περιοχής Mount Dov

-Ο Χασάν Γιουσέφ Αμπάντ Αλσατάρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της Δύναμης Ραντβάν. Οδήγησε και προώθησε όλες τις επιχειρήσεις πυραύλων της δύναμης.

-Ο Hussein Ahmad Dahraj, Αρχηγός του Επιτελείου της Δύναμης Radwan, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση. Ασχολήθηκε με τη μεταφορά όπλων και την ενίσχυση της οργάνωσης.

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο - Με μπαράζ 25 ρουκετών απάντησε η Χεζμπολάχ

Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εξαπέλυσαν το Σάββατο το μεσημέρι οι IDF όπως ανακοίνωσαν, ενώ το Λίβανο απάντησε με ένα μπαράζ περίπου 25 ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ.

تغطية صحفية :مراسل المنار: سلسلة غارات ينفذها طيران الاحتلال في محيط مجرى نهر الليطاني قرب الخردلي بلبنان. pic.twitter.com/By52uVnwT5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2024

Η αστυνομία του Ισραήλ υποστήριξε ότι έχει λάβει αναφορές για χτυπήματα ρουκετών που προκάλεσαν ζημιές και πυροδότησαν πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν ωσδτόσο, αναφορές για τραυματίες από την επίθεση.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε να δείχνει αρκετές απόπειρες αναχαίτισης πυραύλων.

Το μπαράζ ήρθε λίγες στιγμές αφότου ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι πραγματοποιούσε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

כ-25 רקטות נורו מלבנון, שריפות פרצו בשלושה מוקדים, דווח על נפילות | תיעוד יירוטים בצפת@ItayBlumental @CBeyar

(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/rPBoXNhyVp — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2024

Παράλληλα, προειδοποιητικές σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με του Times of Israel οι σειρήνες ακούγονται στο Σαφέντ, το Kiryat Shmona και πολλές άλλες κοινότητες στη Γαλιλαία.

Νωρίτερα, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραηλινού Στρατού έδωσε οδηγίες στους κατοίκους της βόρειας πόλης Σαφέντ και πολλών άλλων κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια βομβών μέχρι νεωτέρας.

🔴 Rocket Alert [13:59:22] (18):



• Confrontation Line — HaGoshrim, Ramot Naftali, Beit Hillel, Misgav Am, Kerem Ben Zimra, Ramat Dalton Industrial Zone, Kfar Giladi, Jish (Gush Halav), Zarit, Kiryat Shmona, Dalton, Tel Hai, Zivon

• צפת - עיר

Population: 36,000 pic.twitter.com/McYepFpOXE — ILRedAlert (@ILRedAlert) September 21, 2024

