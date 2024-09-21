Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε πρόσκληση του CNN για να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ στις 23 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το επιτελείο της.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πρέπει να έχει πρόβλημα να συμφωνήσει για το ντιμπέιτ αυτό. Είναι το ίδιο σχήμα και πλαίσιο με το ντιμπέιτ του CNN στο οποίο συμμετείχε και δήλωσε ότι νίκησε τον Ιούνιο, όταν επαίνεσε τους συντονιστές, τους κανόνες και τα ποσοστά τηλεθέασης του CNN», δηλώνει σε ανακοίνωσή του η επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, Τζεν Ο'Μάλει Ντίλον.
Το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα για σχολιασμό.
- Σεισμός 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν - Ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Ταϊπέι
- Υπόθεση Αλ Φαγέντ: Δεκάδες πιθανά θύματα ζητούν πληροφορίες - Οι δικηγόροι των γυναικών έλαβαν «περισσότερα από 150 νέα αιτήματα»
- Ελληνοαυστραλός συνελήφθη στη Ρώμη για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Μελβούρνη πριν από 47 χρόνια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.