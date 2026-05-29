Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο πρώτος επιζών ανασύρθηκε σώος από το πλημμυρισμένο σπήλαιο στο Λάος, με τη βοήθεια δύτη της πολυεθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κενγκάντ Μπονγκαουόνγκ, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης Metta Tham Kalasin, τέσσερις ακόμη εγκλωβισμένοι παραμένουν στο εσωτερικό του, όπου θα αξιολογηθεί η κατάστασή τους πριν ξεκινήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

🎉Breaking ! ทีมกู้ภัยไทย-ลาวและนานาชาติ สามารถนำตัวผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ ที่แขวงไซยสมบูรณ์ สปป.ลาว ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว 1 คนจาก 5 คนที่พบ โดยมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย



ที่มา : Ashi Sareesoon กู้ภัยและอาสาสมัครทางน้ำ สังกัดหน่วยกู้ภัยสว่างเมธาธรรม pic.twitter.com/1btIoHy80b — 🏳️‍🌈 CHERSAN SRISATJANG ✈️ (@RonallChersan) May 29, 2026

«Ένας άνθρωπος βγήκε με ασφάλεια από το σπήλαιο», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ο Κένγκαρντ Μπονγκαουόνγκ, προσθέτοντας: «Θα εξετάσουμε τους άλλους τέσσερις και θα συνεχίσουμε την αναζήτηση αύριο για τους υπόλοιπους δύο».

Στην έξοδο, αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, σύμφωνα με το CNN.

Ακραίες συνθήκες και υποβρύχια εκπαίδευση

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Ακόμη και για τους πλέον έμπειρους δύτες, η πλήρης διαδρομή προς την έξοδο διαρκεί έως και δύο ώρες.

Στο εσωτερικό του σπηλαίου, οι διασώστες παραδίδουν «ταχύρρυθμα μαθήματα» κατάδυσης στους χωρικούς, τους φορούν ειδικές στολές και τους μαθαίνουν πώς να κινούνται στα τυφλά μέσα στο νερό, κρατώντας σφιχτά τα πόδια των δυτών-οδηγών τους.

Οι συνθήκες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους είναι εφιαλτικές: το νερό είναι παγωμένο, η ορατότητα μηδενική και τα περάσματα σε ορισμένα σημεία δεν ξεπερνούν τα 60 εκατοστά, αφήνοντας μηδενικό περιθώριο λάθους.

Το χρονικό της παγίδευσης

Η περιπέτεια των πέντε ανδρών ξεκίνησε πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν μπήκαν στο σπήλαιο αναζητώντας κοιτάσματα χρυσού. Ωστόσο, μια ξαφνική καταρρακτώδης βροχή πλημμύρισε το δίκτυο των σπηλαίων, σφραγίζοντας την έξοδο.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι στο σπήλαιο βρίσκονται εγκλωβισμένοι ακόμη δύο άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μπει νωρίτερα και ανεξάρτητα από την ομάδα των πέντε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των δύο αγνοουμένων είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν εκ νέου το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.