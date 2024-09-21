Οι δικηγόροι γυναικών που κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ έλαβαν «περισσότερα από 150 νέα αιτήματα» για πληροφορίες εκ μέρους πιθανών θυμάτων και ανθρώπων που έχουν αποδείξεις σε βάρος του πρώην ιδιοκτήτη των Harrods, έγινε σήμερα γνωστό.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες, οι δικηγόροι κατήγγειλαν «25 χρόνια σεξουαλικών επιθέσεων».

Τουλάχιστον 37 γυναίκες κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο χρόνο σε ηλικία 94 ετών. Τουλάχιστον 5 εξ αυτών λένε ότι τις βίασε αυτός ο άνδρας, πατέρας του τελευταίου συντρόφου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Ντότι, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι την 31η Αυγούστου του 1997.

Η ομάδα των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα θύματα έλαβε «περισσότερα από 150 νέα αιτήματα» για ενημέρωση, μετά την προβολή την Πέμπτη το βράδυ από το BBC μιας έρευνας με τίτλο «Αλ Φαγέντ: ένα αρπακτικό στα Harrods».

Πρόκειται για αιτήματα εκ μέρους «επιζησάντων και ανθρώπων που διαθέτουν αποδείξεις σχετικά με τον Αλ Φαγέντ», διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την ίδια ώρα, σήμερα, ένας πρώην προπονητής της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Fulham FC είπε πως μέτρα είχαν ληφθεί προκειμένου να προστατευτούν οι παίχτριες από τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, τον ιδιοκτήτη της ομάδας μεταξύ 1997 και 2013.

«Διάβασα όλες τις εφημερίδες χθες και για να είμαι ειλικρινής, δεν μου προκάλεσαν τεράστια έκπληξη» είπε στο BBC ο Γκέτα Χάουγκενς, ένας πρώην προπονητής της γυναικείας ομάδας της Fulham το διάστημα 2001- 2003.

«Γνωρίζαμε ότι του άρεσαν τα ξανθά νεαρά κορίτσια. Επομένως, είχαμε διασφαλίσει αυτές οι καταστάσεις να μην λαμβάνουν χώρα. Προστατεύσαμε τις παίκτριες», συνέχισε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.