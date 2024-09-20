Τον Ibrahim Aqil, επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της Χεζμπολάχ, φέρεται να είχε στόχο η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό το απόγευμα της Παρασκευής, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το The Times of Israel, πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ λέει ότι το ισραηλινό χτύπημα στη γειτονιά Dahiyeh της Βηρυτού σκότωσε τον Ibrahim Aqil, ανώτερο διοικητή στην επίλεκτη μονάδα Radwan της οργάνωσης. Την ίδια πληροφορία μεταδίδει και το Reuters το οποίο επικαλούμενο δυο πηγές, αναφέρει πως έπεσε νεκρός μαζί με άλλα ηγετικά μέλη της Δύναμης Radwan με τα οποία ήταν σε σύσκεψη.

«Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Ibrahim Aqil, τον διοικητή της δύναμης Radwan, της επίλεκτης μονάδας της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης, τον δεύτερο στη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεών της μετά τον Fuad Shukr», ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα τον Ιούλιο, επίσης στο νότιο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, αναφέρει το The Times of Israel.

Σύμφωνα με το Alma Research and Education Center ο Aqil ήταν κάτω από το Nasrallah, με τον τίτλο Επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρήσεων.

Ibrahim Aqil has the blood of 68 Americans on his hands. Someone may have profited greatly from it...



Americans will be very happy. https://t.co/hXpnv88XLN pic.twitter.com/2jyFcmHMVS — Open Source Intel (@Osint613) September 20, 2024

Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα που δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής, ο Aqil πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Βηρυτού την Παρασκευή όπου νοσηλεύτηκε καθώς είχε τραυματιστεί στην επίθεση με τους βομβητές.

Ποιος ήταν ο Aqil και γιατί το Ισραήλ ήθελε να τον «εξουδετερώσει»

Ο Ibrahim Aqil, γνωστός και ως Tahsin, "υπηρετεί στο ανώτατο στρατιωτικό όργανο της Χεζμπολάχ, το Συμβούλιο Τζιχάντ", σύμφωνα με υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο πρόσφερε αμοιβή για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην τοποθεσία ή τη σύλληψή του.

Ο Aqil βρισκόταν στη λίστα των ΗΠΑ με τους καταζητούμενους τρομοκράτες, καθώς είχε αναλάβει την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση του 1983, εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό, ενώ ήταν στην ομάδα που είχε πάρει Αμερικανούς και Γερμανούς ομήρους στον Λίβανο, τη δεκαετία του 1980.

"Παγκόσμιος τρομοκράτης" - Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 7 εκατ. δολάρια τον Aqil

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε τον Aqil ως Παγκόσμιο Τρομοκράτη το 2019 ως αποτέλεσμα της εμπλοκής του σε πολλαπλά τρομοκρατικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής εθνικών αξιωματούχων τη δεκαετία του 1980.

Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει προσφέροντας έως και 7 εκατ. δολάρια.

