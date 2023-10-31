Γαλλία: Δύο παιδιά με γαλλική υπηκοότητα σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας

Δύο παιδιά με γαλλική υπηκοότητα σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, χωρίς να διευκρινίζει τις συνθήκες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Γαλλίδα μητέρα και το τρίτο της παιδί τραυματίστηκαν. Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσει με τη μητέρα, επισημαίνεται.

Η Γαλλική κυβέρνηση επανέλαβε την έκκλησή της να επιτραπεί σε Γάλλους και υπηκόους άλλων χωρών να εγκαταλείψουν τον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

