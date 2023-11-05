Φραγκίσκος για Μεσανατολικό: «Εν ονόματι του Κυρίου, σας παρακαλώ, σταματήστε»

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας αναφέρθηκε και σήμερα στις τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Εν ονόματι του Κυίου, σας παρακαλώ, σταματήστε. Παύσατε πυρ!», είπε ο ποντίφικας. Παράλληλα, ευχήθηκε «να ακολουθηθεί κάθε οδός που να μπορέσει να επιτρέψει την αποφυγή της διεύρυνσης της σύρραξης, να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και οι βοήθειες να μπορέσουν να φτάσουν στους κατοίκους της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι σοβαρότατη».

O Φραγκίσκος απηύθυνε και πάλι έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων υπενθυμίζοντας ότι «ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλά παιδιά» τα οποία «πρέπει να επιστρέψουν στις οικογένειές τους».

Ο Αργεντινός πάπας, τέλος, υπογράμμισε:

«Πρέπει να σκεφθούμε τα παιδιά, όλα τα παιδιά του πολέμου αυτού, αλλά και της Ουκρανίας και άλλων περιοχών. Με τον τρόπο αυτό, δολοφονείται το μέλλον τους. Ας προσευχηθούμε για να βρεθεί η δύναμη, ώστε να πούνε, όλοι ,"φτάνει"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

