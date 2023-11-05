Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού που πρότεινε ότι η ρίψη ατομικής βόμβας στη Γάζα είναι «μία από τις δυνατότητες» για το Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα σχόλιά του δείχνουν τη διείσδυση «εξτρεμισμού και βαρβαρότητας» μεταξύ των μελών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Ισραηλινής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος με το εύρος των ισραηλινών αντιποίνων στο παλαιστινιακό έδαφος μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν η λύση για τον ίδιο θα ήταν να ριφθεί «κάποιου είδους πυρηνική βόμβα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, να την ισοπεδώσει και να σκοτώσει όλο τον κόσμο», ο υπουργός απάντησε: «είναι μία εναλλακτική επιλογή».

Η δήλωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος ανέστειλε τη συμμετοχή του υπουργού στις κυβερνητικές συνεδριάσεις «μέχρι νεωτέρας».

Πηγή: skai.gr

