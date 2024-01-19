Σειρά μέτρων για την απλοποίηση των απελάσεων ενέκρινε το κοινοβούλιο της Γερμανίας

Έπειτα από μακρά διελκυστίνδα στη γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού (SPD/FDP/Πράσινοι), η γερμανική κάτω Βουλή, η Μπούντεσταγκ, ενέκρινε χθες Πέμπτη το βράδυ σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί σειρά μέτρων, όπως ιδίως η παρατεταμένη κράτηση αλλοδαπών, για να αποτρέπεται η αποτυχία των διαδικασιών απέλασής τους.

Για τη διευκόλυνση της απέλασης αλλοδαπών που κρίνεται πως δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα, τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παράταση της μέγιστης διάρκειας κράτησής τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από τις 10 ημέρες σε 28.

Επιπλέον, αντιπρόσωποι των αρχών θα επιτρέπεται στο εξής να εισέρχονται σε δωμάτια ή χώρους κοινής διαμονής, πέρα από τα δωμάτια ή τους χώρους στους οποίους διαμένουν τα πρόσωπα υπό απέλαση.

Στο παρελθόν, απελάσεις που είχαν διαταχθεί από τις αρχές δεν έγιναν, διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούσαν να βρεθούν.

Το νομοσχέδιο είχε αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη κατά την τελευταία συνεδρίαση του γερμανικού κοινοβουλίου πριν από τα Χριστούγεννα, επειδή ο ένας από τους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού —οι Πράσινοι— αξίωναν βελτιώσεις. Κατόπιν της επιμονής του οικολογικού κόμματος, οι μετανάστες και πρόσφυγες υπό απέλαση θα δικαιούνται πλέον δικηγόρο, δημοσία δαπάνη αν απαιτείται.

Ο νόμος προβλέπει εξάλλου σκληρότερα μέτρα εναντίον των λεγόμενων διακινητών μεταναστών. Έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστέθηκε παράγραφος στο συγκεκριμένο εδάφιο προκειμένου να αποσαφηνιστεί πως ο σκοπός δεν είναι να ποινικοποιηθούν οι διασώσεις προσφύγων και μεταναστών που διατρέχουν κίνδυνο στη θάλασσα από ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

