Ρουκέτες από τη Συρία εναντίον θέσεων του Ισραήλ στο υψίπεδο του Γκολάν

Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εναντίον της ισραηλινής πλευράς, του κατεχόμενου τμήματος του υψιπέδου του Γκολάν, αργά το βράδυ χθες Πέμπτη, ανέφεραν ο στρατός του Ισραήλ και συριακά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Τσαχάλ, τον ισραηλινό στρατό, οι ρουκέτες κατέπεσαν σε ανοικτούς χώρους, κοντά στην κοινότητα Γιονατάν.

Σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης, εκτοξεύθηκαν τρεις ρουκέτες τύπου Κατιούσα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία, ανέφερε πως φιλοϊρανοί μαχητές, σύμμαχοι του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά, εκτόξευσαν τουλάχιστον δέκα ρουκέτες εναντίον θέσεων στο υψίπεδο του Γκολάν, προκαλώντας ισραηλινές ομοβροντίες του πυροβολικού σε αντίποινα στην επαρχία Ντεράα (νοτιοδυτική Συρία).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε εγκαταστάσεις κοντά στην πόλη Νάουα, στη δυτική Ντεράα.

Πρόκειται για την δεύτερη φορά από την αρχή της χρονιάς που φιλοϊρανοί μαχητές προσκείμενοι στη Χεζμπολά εκτοξεύουν ρουκέτες από τη συριακή επικράτεια εναντίον του Ισραήλ, κατά τη ΜΚΟ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου οι εχθροπραξίες στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, στην ισραηλινή μεθόριο με τη Συρία και με τον Λίβανο, είναι συχνές. Στην τελευταία περιοχή, οι ανταλλαγές πυρών είναι στην πράξη καθημερινές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

