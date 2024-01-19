Αϊτή: Νέες φονικές επιθέσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα

Συνοικία της πρωτεύουσας της Αϊτής υφίσταται από την Κυριακή φονικές επιθέσεις συμμορίας, οι οποίες κλιμακώθηκαν χθες Πέμπτη, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, εν μέσω διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον της ανασφάλειας στη χώρα της Καραϊβικής.

Χθες τα ξημερώματα ριπές αυτομάτων ακούγονταν στη συνοικία Σολινό, στο νότιο τμήμα του Πορτ-ο-Πρες, όπου ήταν ορατές στήλες καπνού που υψώνονταν στον ουρανό, διαπίστωσε ανταποκριτής του AFP.

Μέλη συμμορίας που δρουν στην Μπελ-Ερ, γειτονική συνοικία, εξαπολύουν από την Κυριακή αλλεπάλληλες επιθέσεις, εξήγησε κάτοικος.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως οι επιθέσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν άνθρωποι, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον αριθμό τους.

Ο Πιερ Εσπεράνς, εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Δικτύου Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτίμησε πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι στις επιθέσεις κακοποιών από την Κυριακή.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν μέσα στα σπίτια τους, που πυρπολήθηκαν, και άλλοι που έγιναν στόχος πυρών κακοποιών διότι απλά προσπαθούσαν να φύγουν για να σωθούν από τις επιθέσεις τους», υπογράμμισε.

Κοντινές συνοικίες, όπως η Καρφούρ Πεάν και η Ντελμά 24, υπέστησαν επίσης επιθέσεις συμμοριών.

Για να προστατευθούν, κάτοικοι έστησαν οδοφράγματα σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας και των προαστίων της.

Παράλληλα, έγιναν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα στις οποίες κάλεσε ο Γκι Φιλίπ, άλλοτε αρχηγός της αστυνομίας και πολιτικός, που επιστρέφει στη χώρα αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος συνδεόμενου με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις από την αρχή της εβδομάδας στη Ζερεμί, στη Μιραγκοάν και την Ουαναμίντ, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, στην εξουσία μετά τη δολοφονία το 2021 του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την απραξία του, καθώς τη χώρα ρημάζει η βαθιά, πολυδιάστατη κρίση, οικονομική, ασφαλείας, πολιτική, που επιτείνει η εξάπλωση των συμμοριών. Την περασμένη χρονιά, ο ΟΗΕ εκτίμησε πως οι εγκληματικές οργανώσεις έλεγχαν περίπου το 80% της πρωτεύουσας.

Για να αντιμετωπιστεί η κρίση ασφαλείας και η ανθρωπιστική κρίση, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε τον Οκτώβριο πράσινο φως για να αναπτυχθεί στην Αϊτή πολυεθνική οπλισμένη δύναμη, υπό την ηγεσία της Κένυας, προκειμένου να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία. Το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξής της όμως παραμένει ασαφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

