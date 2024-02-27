Ο 20χρονος Ρώσος, που ξυλοκοπήθηκε από τον γιο του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ καθώς κατηγορείτο ότι έκαψε αντίτυπο του Κορανίου, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση τρεισήμισι ετών στην Τσετσενία.

Στον Νικίτα Ζουράβελ είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για «χουλιγκανισμό» και «παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία συνείδησης», όπως και για «προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων». Η δίκη του έγινε στη ρωσική αυτή δημοκρατία του Καυκάσου, η οποία είναι στην πλειονότητά της μουσουλμανική.

Ο νεαρός άνδρας κρίθηκε «ένοχος για τα εγκλήματα για τα οποία του ασκήθηκε δίωξη (…) και θα εκτίσει ποινή τρεισήμισι ετών εγκλεισμού σε αποικία κρατουμένων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο της τσετσενικής πρωτεύουσας Γκρόζνι, στο οποίο διεξήχθη η δίκη.

Το δικαστήριο επεσήμανε στην ανακοίνωσή του τη μεγάλη κοινωνική απήχηση που είχε η υπόθεση αυτή στη Ρωσία.

Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη τον Μάρτιο και κατηγορήθηκε ότι έκαψε αντίτυπο του Κορανίου στο Βόλγκογκραντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Τσετσενία κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών.

Η υπόθεσή του πήρε πολιτικές διαστάσεις όταν προβλήθηκαν πλάνα που έδειχναν τον γιο του Καντίροφ, Άνταμ, που ήταν τότε 15 ετών, να χτυπάει τον Νικίτα Ζουράβελ, ο οποίος ήταν τότε κρατούμενος σε φυλακή.

Ο Καντίροφ δήλωσε υπερήφανος για τον γιο του. Αυτός τιμήθηκε στη συνέχεια με σειρά επίσημων διακρίσεων από διάφορες ρωσικές περιφέρειες.

Σε ακρόασή του στο δικαστήριο τον Νοέμβριο, ο Νικίτα Ζουράβελ ομολόγησε την ενοχή του και έκανε αυτοκριτική, πράγμα πολύ διαδεδομένο στην Τσετσενία, το οποίο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν ότι γίνεται υπό πίεση.

«Στο πλαίσιο του εγκλεισμού μου, διαβάζω το Κοράνι, το μελετώ, για να συνειδητοποιήσω σε ποιον βαθμό προσέβαλα τα αισθήματα των πιστών», είπε.

Ο Καντίροφ, πιστός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει κατηγορηθεί για πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία.

Είναι υπέρμαχος της τήρησης αυστηρής εκδοχής του Ισλάμ και είχε καταδικάσει με τους πλέον απερίφραστους όρους τα σκίτσα του Μωάμεθ που είχε δημοσιεύσει η γαλλική σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo, η οποία αποτέλεσε λόγω των σκίτσων αυτών στόχο τρομοκρατικής επίθεσης τον Ιανουάριο του 2015.

Ο Καντίροφ είναι επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Τον Οκτώβριο του 2022 δήλωσε ότι τρεις από τους γιους του, οι Άχματ, Έλι και Άνταμ, όλοι κάτω των 20 ετών, στάλθηκαν στο μέτωπο. Αυτοί έγιναν δεκτοί κατά την επιστροφή τους στην Τσετσενία με τιμές ήρωα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.