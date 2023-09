Νέο βίντεο φέρεται να «ανέβασε» ο Καντίροφ - Τι λέει Κόσμος 20:13, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Κρεμλίνο όταν ρωτήθηκε αυτήν την εβδομάδα για τις αναφορές που ισχυρίζονται ότι ο 46χρονος ηγέτης της Τσετσενίας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μόσχας, απάντησε ότι δεν έχει πληροφορίες για το ζήτημα αυτό