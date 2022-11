Jay Leno: Σε μεταμόσχευση δέρματος σε πρόσωπο και χέρια υποβλήθηκε ο διάσημος παρουσιαστής

Ο διάσημος Αμερικανός παρουσιαστής Jay Leno (Τζέι Λένο) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μεταμόσχευση δέρματος αφού υπέστη σοβαρά εγκαύματα πριν λίγες ημέρες , όταν ξέσπασε φωτιά καθώς δούλευε σε ένα αυτοκίνητό του, στο γκαράζ του στο Μπέρμπανκ.

Ο 72χρονος Leno έχει υποστεί εγκαύματα δευτέρου βαθμού και θα υποβληθεί σε άλλη μια επέμβαση την ερχόμενη εβδομάδα στο Κέντρο Εγκαυμάτων Grossman βόρεια του Λος 'Αντζελες,, όπου νοσηλεύεται.

«Τα τραύματα που υπέστη κάλυψαν το πρόσωπο, τα χέρια και το στήθος του. Κάποια από τα τραύματα στο πρόσωπο είναι λίγο βαθύτερα και λίγο πιο ανησυχητικά, επειδή παρουσιάζουν σημάδια εξέλιξης σε τρίτου βαθμού», δήλωσε ο γιατρός Πίτερ Γκρόσμαν (Peter H. Grossman) διευθυντής του κέντρου, στο νοσοκομείο West Hills, στο Λος Άντζελες.

Ο Leno υποβάλλεται επίσης σε θεραπεία υπερβαρικού οξυγόνου για να μην επιδεινωθούν τα εγκαύματα.

