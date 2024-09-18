Η Minal και η Mirha από το Πακιστάν γεννήθηκαν πριν από έναν χρόνο με τα κεφάλια τους ενωμένα μεταξύ τους και μοιράζονταν ζωτικά αιμοφόρα αγγεία και εγκεφαλικό ιστό.

Μετά από έναν χρόνο, και με μία πρωτοποριακή επέμβαση 14 ωρών σε νοσοκομείο της Αγκυρας από Βρετανό χειρουργό – τα δίδυμα κοριτσάκια διαχωρίστηκαν επιτυχώς. Μάλιστα αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως και να ζήσουν μία απόλυτη φυσιολογική ζωή.

Η περίπτωση των μικρών Minal και η Mirha θεωρείται σπάνια γιαυτό και η επιτυχής επέμβαση διαχωρισμού θεωρείται σημαντικό γεγονός.

Τα δίδυμα που γεννιούνται ενωμένα στο κεφάλι ονομάζονται κρανιοπαγή δίδυμα και ο διαχωρισμός τους απαιτεί εξαιρετικά περίπλοκη χειρουργική επέμβαση.

@skynews. H Minal και η Mirha λίγο πριν το χειρουργείο σε νοσοκομείο της Αγκυρας

Πώς έγινε η επέμβαση

Σύμφωνα με το Skynews, ο καθηγητής Noor ul Owase Jeelani από το Great Ormond Street Hospital χρησιμοποίησε κορυφαία τεχνολογία «μικτής πραγματικότητας» για να ολοκληρώσει την περίπλοκη διαδικασία.

Η μικτή πραγματικότητα (MR) συνδυάζει τρισδιάστατες εικόνες με τον φυσικό κόσμο και χρησιμοποιείται για την αύξηση της ακρίβειας κατά τη διάρκεια πολύπλοκων λειτουργιών.

Βελτιώνει την άποψη του χειρουργού για τον ασθενή χρησιμοποιώντας ψηφιακό περιεχόμενο - όπως τρισδιάστατες σαρώσεις - αλλά παραμένοντας στον πραγματικό κόσμο.

Η επέμβαση έγινε στο νοσοκομείο της πόλης Bilkent της Άγκυρας στις 19 Ιουλίου.

Για τον διαχωρισμό των διδύμων χρειάστηκαν δύο χειρουργεία σε διάστημα τριών μηνών, με το τελικό χειρουργείο να διαρκεί 14 ώρες.

