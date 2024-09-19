Συνεχίζονται, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου ο οποίος επιτέθηκε με δύο ψαροντούφεκα τραυματίζοντας τον 69χρονο πατέρα του, την πρώτη φορά στο δεξί θώρακα και τη δεύτερη φορά στο κρανίο με το καμάκι να διαπερνά το κρανίο του ηλικιωμένου.

Ο δράστης, σύμφωνα με το e-thessalia μετά την πράξη του εξαφανίστηκε με δίκυκλο όχημα του πατέρα του το οποίο δεν πρέπει να έχει πινακίδες και έχοντας λίγα χρήματα πάνω του.

Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» όλη την περιοχή κι αξιολογούν κάθε πληροφορίες που τους δίνεται καθώς και κάθε εγκαταλελειμμένο κτίριο το οποίο υπάρχει είτε προς την περιοχή που έγινε το συμβάν, Γαλλίας Περραιβού, είτε προς το Νοσοκομείο προς Άναυρο.

Την ίδια στιγμή ο 69χρονος πατέρας του δράστη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, προκειμένου να του αφαιρεθεί το καμάκι που είχε διαπεράσει το κρανίο του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.