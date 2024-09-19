Μία ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε και δύο άλλες γυναίκες τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, δήλωσε σήμερα Πεμπτη ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την περιφέρεια με πυρά πυροβολικού 161 φορές τις τελευταίες 24 ώρες, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις υποδομής και κτίρια κατοικιών, ανέφερε ο κυβερνήτης μέσω του Telegram.

Στο μεταξύ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε επικαλούμενο τον ρώσο υποστράτηγο Άπτι Αλαουντίνοφ πως οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν δύο χωριά, το Νικολάγεβο-Νταρίνο και το Νταρίνο, από τις ουκρανικές δυνάμεις που τα είχαν καταλάβει στο πλαίσιο της επίθεσής τους τον περασμένο μήνα στη δυτική ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

