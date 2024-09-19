Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Μουζάκι Καρδίτσας μετά τη σύλληψη 63χρονου που κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr o 63χρονος είχε έρθει από την Αθήνα να περάσει μερικές μέρες ξεκούρασης στο χωριό του και φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.

Φέρεται να καλούσε καθημερινά ανήλικα παιδιά στο σπίτι και να τα φωτογραφίζει στο κινητό. Συνελήφθη μετά από καταγγελίες και την

Τετάρτη κρίθηκε προφυλακιστέος και μεταφέρθηκε στις φυλακές Γρεβενών. Αναμένεται και η έκθεση από την εξέταση των παιδιών.

Πηγή: skai.gr

