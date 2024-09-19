Εκρήξεις στον Λίβανο: Οι ασύρματοι που ανατινάχθηκαν δεν παράγονται εδώ και 10 χρόνια, λέει η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία

Η ιαπωνική κατασκευάστρια ICOM ανακοίνωσε σήμερα πως έχει πάψει να παράγει «εδώ και περίπου δέκα χρόνια» τους ασυρμάτους που πιστεύεται πως ανατινάχθηκαν χθες Τετάρτη στον Λίβανο, σκοτώνοντας 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 450, ανάμεσά τους μέλη του κινήματος Χεζμπολά, που κατηγόρησε το Ισραήλ πως τους παγίδευσε με εκρηκτικά.

«Ο IC-V82 ήταν φορητός ασύρματος που παραγόταν και εξαγόταν, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, από το 2004 ως τον Οκτώβριο του 2014. Έπαψε να παράγεται πριν από περίπου 10 χρόνια, και έκτοτε η εταιρεία μας δεν τον διαθέτει στην αγορά» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ICOM, αντιδρώντας σε πληροφορίες της εφημερίδας New York Times και ισραηλινών ΜΜΕ, που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο μοντέλο.

«Η παραγωγή των μπαταριών που απαιτούνταν για τη λειτουργία της κύριας μονάδες διακόπηκε και η ολογραφική σφραγίδα που επιτρέπει να διαχωρίζονται τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις δεν ήταν τοποθετημένη, επομένως δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσουμε αν το προϊόν προμήθευσε η εταιρεία μας» πάντα σύμφωνα με την ιαπωνική κατασκευάστρια.

Πρόσθεσε πως τα προϊόντα της που προορίζονται για τις αγορές του εξωτερικού διατίθενται αποκλειστικά μέσω διανομέων με τους οποίους έχει κλείσει συμφωνίες.

«Όλοι οι ασύρματοί μας παράγονται από τη θυγατρική μας (...) Wakayama ICOM Inc., στον νομό Ουαγιακάμα, με βάση αυστηρό σύστημα διαχείρισης» που έχει διεθνή πιστοποίηση και εγγυάται ότι «δεν χρησιμοποιούνται άλλα μέρη από τα εγκεκριμένα από την εταιρεία μας», συνεχίζει η ανακοίνωση. Εξάλλου, «όλοι οι ασύρματοι κατασκευάζονται στο ίδιο εργοστάσιο», και πουθενά «στο εξωτερικό».

Οι πολύνεκρες εκρήξεις γουόκι-τόκι της Χεζμπολά σημειώθηκαν την επομένη αυτών βομβητών που χρησιμοποιούσαν ιδίως μέλη του σιιτικού κινήματος, την ώρα που γίνονταν οι κηδείες τεσσάρων από τα 12 θύματα, σε νότιο προάστιο του Λιβάνου.

Η Χεζμπολά απέδωσε τις δυο σειρές εκρήξεων στο Ισραήλ, η κυβέρνηση του οποίου δεν έχει κάνει απολύτως κανένα σχόλιο δημόσια. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τα δυο μέρη εναντίον «κλιμάκωσης οποιασδήποτε φύσης», καθώς εντείνεται η ανησυχία πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί στον Λίβανο.

