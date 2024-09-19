Επτά εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε για μία ακόμη φορά κατά των μεταναστών στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης που πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη, στη Νέα Υόρκη, ενώ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» ότι ευθύνεται για τις απόπειρες κατά της ζωής του.

Κατά την ομιλία του σε στάδιο του Λονγκ Άιλαντ, την οποία παρακολούθησαν 10.000 υποστηρικτές του, ο Τραμπ υποσχέθηκε εξάλλου να επισκεφθεί «τις επόμενες δύο εβδομάδες» το Σπρίνγκφιλντ, την πόλη του Οχάιο όπου ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία έχει ισχυριστεί ότι Αϊτινοί μετανάστες τρώνε κατοικίδια.

«Το Σπρίνγκφιλντ στο Οχάιο, αυτή η μικρή όμορφη πόλη, χωρίς εγκληματικότητα, χωρίς προβλήματα. 32.000 παράνομοι μετανάστες συνέρρευσαν στην πόλη, σχεδόν όσοι και ο πληθυσμός της, μέσα σε μερικές εβδομάδες (…) Θα πάω στο Σπρίνγκφιλντ», δήλωσε.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «μπορεί να μην με ξαναδείτε ποτέ, αλλά δεν πειράζει». «‘Τι απέγινε ο Τραμπ; ‘ – ‘Δεν κατάφερε πότε να φύγει από το Σπρίνγκφιλντ’», επεσήμανε αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως να μην μπορέσει να φύγει από την πόλη σώος.

Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες ενισχύει ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος επαναλαμβάνοντάς τες, σύμφωνα με τις οποίες Αϊτινοί μετανάστες στην πόλη αυτή «κλέβουν» και «τρώνε» γάτες, σκύλους και χήνες.

Αυτές οι θεωρίες έχουν προκαλέσει 33 προειδοποιήσεις για τοποθετήσεις βομβών στο Σπρίνγκφιλντ και την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων.

Την κατάσταση έχει καταγγείλει ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Οχάιο Μάικ ΝτεΓουάιν, ο οποίος έχει πάρει αποστάσεις από τον Τραμπ και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του Τζ. Ντ. Βανς.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Σπρίνγκφιλντ Ρομπ Ρου, επίσης Ρεπουμπλικάνος, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τυχόν επίσκεψη του 78χρονου δισεκατομμυριούχου στην πόλη «θα απορροφούσε πολλούς πόρους», «οπότε δεν θα με πείραζε αν αποφάσιζε να μην μας επισκεφθεί».

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί και την Αουρόρα στο Κολοράντο, μετά τους ισχυρισμούς του – που έχουν αποδειχθεί αναληθείς—ότι μια συμμορία Βενεζουελάνων έχει καταλάβει ένα συγκρότημα κατοικιών. Τοπικοί αξιωματούχοι της Αουρόρα έχουν διαψεύσει τη δήλωση αυτή.

Η μετανάστευση κυριαρχεί στις ομιλίες Τραμπ. Έχει χαρακτηρίσει τους μετανάστες «ζώα», «τρομοκράτες» και «εγκληματίες».

«Έρχονται από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, όλο τον κόσμο, την Ασία (…) Απλώς καταστρέφουμε τον κοινωνικό μας ιστό», έχει σχολιάσει ο Ρεπουμπλικάνος, ενώ έχει δεσμευθεί να «διώξει αυτούς τους ανθρώπους», αν εκλεγεί.

Παράλληλα κατηγορεί την αντίπαλό του για την προεδρία και αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ότι άνοιξε τα σύνορα των ΗΠΑ για τους παράνομους μετανάστες και έχει προβλέψει ότι θα είναι «η πρόεδρος της εισβολής», εφόσον εκλεγεί στις 5 Νοεμβρίου.

«Ριζοσπαστική αριστερά»

Εξάλλου στην προεκλογική του συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι στόχος της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Αυτές οι στενές συναντήσεις με τον θάνατο δεν έχουν κάμψει την βούλησή μου», δήλωσε αναφερόμενος στις δύο απόπειρες που έχουν γίνει κατά της ζωής του. «Απλώς έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητά μου».

Την Κυριακή συνελήφθη ένοπλος, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζε να πυροβολήσει τον Τραμπ την ώρα που έπαιζε γκολφ στη Φλόριντα, ενώ τον Ιούλιο άλλος ένοπλος πυροβόλησε προς το μέρος του Τραμπ, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά, την ώρα που εκφωνούσε ομιλία.

«Ο Θεός μου γλίτωσε τη ζωή», υπογράμμισε. «Όχι μία, αλλά δύο φορές».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε «το βίαιο τέρας της ριζοσπαστικής αριστεράς» για τις απόπειρες κατά της ζωής του και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αντίστοιχη φρασεολογία για να χαρακτηρίσει την Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

