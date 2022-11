Με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται ο διάσημος παρουσιαστής Jay Leno

Με ευχές για γρήγορη ανάρρωση του διάσημου Τζέι Λένο (Jay Leno), πρώην παρουσιαστή του Tonight Show, γέμισε το Twitter, μετά την είδηση ότι νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα.

Ο 72χρόνος Λένο υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στο πρόσωπο όταν ένα από τα αυτοκίνητά του τυλίχθηκε στις φλόγες στο γκαράζ του και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Ο διάσημος κωμικός παρουσιαστής νοσηλεύεται στο Κέντρο Εγκαυμάτων Grossman του Λος 'Αντζελες και ίσως χρειαστεί εμφυτεύματα.

Jay Leno suffered third-degree burns in car fire, may need skin grafts https://t.co/9cGRQiuXkm pic.twitter.com/LKPktVIq4q