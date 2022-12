Λονδίνο: Χαμός σε συναυλία - Σε κρίσιμη κατάσταση τέσσερις άνθρωποι που ποδοπατήθηκαν

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οκτώ άνθρωποι που ποδοπατήθηκαν στην είσοδο συναυλιακού χώρου στο νότιο Λονδίνο το βράδυ της Πέμπτης. Τέσσερις εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συναυλία του Νιγηριανού ποπ τραγουδιστή Asake στο O2 Academy του Μπρίξτον. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας αριθμός ατόμων προσπάθησε να εισέλθει στη συναυλία παραβιάζοντας την είσοδο με αποτέλεσμα κόσμος να ποδοπατηθεί.

Four people remain in a critical condition in hospital following crushing at the O2 Academy in Brixton last night. Investigations are ongoing after a large crowd tried to gain access to the venue, where a police cordon remains in place this morning… pic.twitter.com/YttirG7RAB

Η συναυλία διακόπηκε με την ανακοίνωση από σκηνής προς τους θεατές να αναφέρει πως «3.000 άνθρωποι έχουν σπάσει τις πόρτες έξω και για λόγους ασφαλείας η αστυνομία μας έχει ζητήσει να κλείσουμε την παράσταση».

Asake’s show was 🥶🥶. Well, we had organizers so it wasn’t his fault. From what we majorly observed, tickets were oversold at the moment, and alot of people out there still had tickets. That could be the cause of the stampede..🍿#celeb9jah #Asake #Asaketickets pic.twitter.com/aHxcZRUvc0