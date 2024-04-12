Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συναίνεση ως προς το εάν πρέπει να εισηγηθούν την ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτους πλήρους μέλους στα Ηνωμένα Έθνη, ανακοίνωσε η πρόεδρος του, γεγονός που προοιωνίζεται το αποτέλεσμα προσεχούς ψηφοφορίας.

Επικαλούμενοι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, οι Παλαιστίνιοι κίνησαν την περασμένη εβδομάδα εκ νέου τη διαδικασία ένταξης τους στον οργανισμό ως κράτους-πλήρους μέλους, που ανάγεται στο 2011, με επιστολή στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού. Το αίτημα εξετάζει «επιτροπή για την ένταξη νέων μελών», ad hoc δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της επιτροπής αυτής χθες Πέμπτη «δεν υπήρξε συναίνεση», συνόψισε η πρεσβεύτρια της Μάλτας στον ΟΗΕ, η Βανέσα Φρέιζερ, η χώρα της οποίας ασκεί τον τρέχοντα μήνα την εναλλασσόμενη προεδρία του ΣΑ.

Διαβεβαίωσε πως τα «δύο τρίτα» των μελών του ΣΑ τάσσονται υπέρ της πλήρους ένταξης, χωρίς να κατονομάσει κανένα.

Όμως για να λάβει αποφάσεις η επιτροπή απαιτείται συναίνεση.

Αυτό πάντως δεν συνεπάγεται το τέλος του παλαιστινιακού εγχειρήματος. Αφού η επιτροπή συντάξει έκθεση, οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΣΑ μπορεί στην πράξη να καταθέσει προς συζήτηση και ψήφιση σχέδιο απόφασης για την εισδοχή.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενδέχεται πράγματι να διεξαχθεί ψηφοφορία τη 18η Απριλίου, με πρωτοβουλία της Αλγερίας, η οποία αντιπροσωπεύει τα αραβικά κράτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αν και η μαλτέζα πρεσβεύτρια άφησε να εννοηθεί πως το σχέδιο απόφασης θα συγκέντρωνε τις 9 ψήφους από τις 15 που απαιτούνται, οι περισσότεροι παρατηρητές προεξοφλούν την άσκηση βέτο από τις ΗΠΑ.

Όπως και το 2011, η Ουάσιγκτον λέει πως δεν είναι ο ΟΗΕ ο τόπος για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, αφού κατ’ αυτήν θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί έπειτα από συμφωνία σε διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επικαλείται επίσης αμερικανικό νόμο που προβλέπει πως υποχρεούται να διακόψει τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ αν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεχθεί την ένταξη παλαιστινιακού κράτους δίχως να έχει υπάρξει διμερής συμφωνία.

Τον Σεπτέμβριο του 2011, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κινούσε διαδικασία για την «ένταξη του κράτους της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ». Η προσπάθεια ουδέποτε ολοκληρώθηκε· οι Παλαιστίνιοι εντέλει απέκτησαν, με ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης τον Νοέμβριο του 2012, «καθεστώς κράτους μη μέλους παρατηρητή».

«Το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη νόμιμη θέση μας στους κόλπους της κοινότητας των εθνών», δήλωνε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

