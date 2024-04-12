Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του της Κίνας, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, παροτρύνοντάς τους να πιέσουν το Ιράν να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Κανένας δεν έχει συμφέρον να υπάρξει κλιμάκωση» στην περιοχή και «όλες οι χώρες πρέπει να καλέσουν το Ιράν να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μάθιου Μίλερ.

Ο κ. Μπλίνκεν συνομίλησε επίσης με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ «για να επαναβεβαιώσει τη σθεναρή υποστήριξή μας στο Ισραήλ μετά τις (ιρανικές) απειλές», πρόσθεσε ο κ. Μίλερ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ δήλωσε από την πλευρά της ότι η Ουάσιγκτον «προειδοποίησε» την Τεχεράνη εναντίον οποιασδήποτε δυνητικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επαναβεβαίωσε προχθές Τετάρτη την υποστήριξη της κυβέρνησής του στο Ισραήλ μετά την απειλή του Ιράν πως θα προχωρήσει σε αντίποινα για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό του προξενείου του στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας.

Το Ιράν «απειλεί να εξαπολύσει μεγάλη επίθεση εναντίον του Ισραήλ», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε νωρίτερα την ίδια ημέρα πως το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί» για την επίθεση της 1ης Απριλίου στη συριακή πρωτεύουσα.

Ο βομβαρδισμός του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκού στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Η Τεχεράνη είχε ήδη διαμηνύσει πως θα ανταποδώσει τον πολύνεκρο βομβαρδισμό, που ανέβασε ακόμα περισσότερο την ένταση στην περιφέρεια, όπου η κατάσταση ήταν ήδη εξαιρετικά οξυμένη εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

