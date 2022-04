Επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο twitter.

«Καλούμε σθεναρά για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις ακόμη περισσότερο με την ευκαιρία του Ορθόδοξου Πάσχα» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, επανέλαβε την θέση της ΕΕ για υποστήριξη στην Ουκρανία και την κυριαρχία της, την καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων για την επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης απηύθυνε νέα έκκληση για «πλήρη εκκένωση».

«Χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα –την πλήρη απομάκρυνση του πληθυσμού. Περίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη», δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο στην κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, η Ουκρανία δε θα ανοίξει σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις λόγω των κινδύνων που υπάρχουν.

«Λόγω του κινδύνου στις διαδρομές σήμερα, 22 Απριλίου, δεν θα λειτουργήσουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι» έγραψε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook. «Σε όλους αυτούς που περιμένουν να απομακρυνθούν: κάντε υπομονή, παρακαλώ κάντε κουράγιο!».

Επιπλέον, ένας από τους τελευταίους Ουκρανούς υπερασπιστές στη πολιορκημένης πόλης έκανε λόγο για παγιδευμένους αμάχους, καθώς και νεκρούς και τραυματίες, κάτω από κτήρια που έχουν καταρρεύσει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη.

Ο υποδιοικητής Svyatoslav Palamar από το τάγμα του Αζόφ μιλώντας στο BBC ισχυρίστηκε ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν συνεχώς το εργοστάσιο.

«Όλα τα κτίρια στο Αζοφστάλ έχουν πρακτικά καταστραφεί. Ρίχνουν βόμβες, βόμβες που καταστρέφουν αποθήκες και προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στις αποθήκες. Μερικοί άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρρευσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παλαμάρ.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι άμαχοι βρίσκονταν σε άλλες τοποθεσίες μακριά από τους μαχητές. «Βρίσκονται σε υπόγεια όπου στο καθένα έχουν βρει καταφύγιο 80-100 άτομα, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι είναι συνολικά οι άμαχοι, καθώς ορισμένα κτίρια είχαν καταστραφεί και οι μαχητές δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτά λόγω των βομβαρδισμών», επισήμανε.

Οι είσοδοι σε ορισμένες από τις αποθήκες έχουν «μπλοκαριστεί» από βαριές πλάκες από σκυρόδεμα που μόνο βαριά μηχανήματα μπορούν να μετακινήσουν, επισήμανε.

«Διατηρούμε επαφή με τους πολίτες που μένουν σε μέρη που μπορούμε να φτάσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μικρά παιδιά εκεί μόλις τριών μηνών», είπε.

Χθες, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας και σύμβουλος του Ζελένσκι, Μικαΐλο Ποντολιάκ, κατηγόρησε χθες τους παγκόσμιους ηγέτες ότι έχουν «αίμα στα χέρια τους» προσθέτοντας ότι «ο κόσμος παρακολουθεί τη δολοφονία παιδιών στο διαδίκτυο και μένει σιωπηλός».

