Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα Δευτέρα την παροχή επιπλέον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (European Peace Facility).

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή. «Η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της. Το Ταμείο Βοήθειας της Ουκρανίας μετατρέπει τα λόγια μας σε πράξη. Με το ταμείο, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία να αμυνθεί από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας με ό,τι χρειαστεί και για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε.

The #FAC approved my proposal for a €5 billion #UkraineAssistanceFund.

The Fund will support Ukraine in getting the military equipment it needs to defend its people & its right to exist as a state against Russian aggression.

We turn our words into action.https://t.co/u3ojO4YySW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2024

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να αυξήσει το χρηματοοικονομικό ανώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης (EPF) κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, ιδρύοντας ένα ειδικό Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία (UAF) στο πλαίσιο του EPF.

Το νεοσύστατο Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω τις εξελισσόμενες ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της παροχής θανατηφόρου και μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης. Το Ταμείο αυτό συμπληρώνει τις διμερείς προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και εστιάζει σε αυξημένες κοινές προμήθειες από την ευρωπαϊκή και τη νορβηγική αμυντική βιομηχανία.

Μετά τη σημερινή απόφαση, το δημοσιονομικό ανώτατο όριο του EPF θα ξεπεράσει συνολικά τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.