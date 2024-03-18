«Παράθυρο» δύο εβδομάδων πριν τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν ανακοίνωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ θα συζητήσουν εις βάθος με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Γάζα, όπου κλιμακώνεται η ανθρωπιστική κρίση έπειτα από συγκρούσεις έξι μηνών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα, και καμία επιχείρηση στην Ράφα δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις συνομιλίες αυτές.

Ο Τζο Μπάιντεν θεωρεί ότι μία ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Ράφα «θα ήταν λάθος», και είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι είναι «πολύ ανήσυχος» για το θέμα, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου την αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες διυπηρεσιακής ισραηλινής αντιπροσωπείας για να συζητηθεί το σχέδιο της επίθεσης αυτής και ο ισραηλινός πρωθυπουργός δέχθηκε, διευκρίνισε ο Τζέικ Σάλιβαν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι μία ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα θα εντείνει την αναρχία στην Γάζα, και ότι οι ομάδες των δύο πλευρών θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν το θέμα

«Η αναρχία επικρατεί σε περιοχές που έχουν εκκαθαριστεί από τον ισραηλινό στρατό, αλλά δεν έχουν σταθεροποιηθεί» στη Γάζα και η ανθρωπιστική κρίση θα βαθύνει αν το Ισραήλ προχωρήσει με την επίθεση στην Ράζα, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν συνοψίζοντας το μήνυμα του Μπάιντεν προς τον Νετανιάχου.

«Είχαμε πολλές συνομιλίες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επίπεδο υπηρεσιών Πληροφοριών, μεταξύ διπλωματών και ειδικών σε ανθρωπιστικά θέματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε την ευκαιρία για μία ολοκληρωμένη, συνολική στρατηγική συζήτηση...», είπε.

Οι δύο άνδρες είχαν μία επαγγελματική συζήτηση, η οποία δεν έληξε ξαφνικά, εξήγησε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, και ο Μπάιντεν δεν απείλησε με περιορισμό της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στον Νετανιάχου ότι χρειάζεται μία συνεκτική στρατηγική για την Γάζα, «και όχι το Ισραήλ να πάει να καταστρέψει την Ράφα».

Το τηλεφώνημα ήταν το πρώτο ανάμεσα στον Μπάιντεν και τον Νετανιάχου εδώ και έναν μήνα.

Ο Τζο Μπάιντεν, που υποστήριξε σχεδόν άνευ όρων το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, παίρνει όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «κάνει περισσότερο κακό παρά καλό» στην χώρα του με τον τρόπο που διαχειρίζεται τον πόλεμο στην Γάζα, όπου οι απώλειες των αμάχων πολλαπλασιάζονται και η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται.

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και ο πλέον υψηλόβαθμος εβραίος αιρετός αξιωματούχος, ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη.

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε την επόμενη ημέρα την τοποθέτηση του Σούμερ λέγοντας ότι απηχεί τις ανησυχίες πολλών Αμερικανών.

Ο Νετανιάχου απάντησε σε δριμύ ύφος χθες, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο CNN ότι η συνέντευξη του Σούμερ ήταν «τελείως ανάρμοστη».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε κατά την διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου χθες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιτεθούν στην Ράφα, τον τελευταίο «ασφαλή» θύλακα της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Για την σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο «να επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου» στη Γάζα, ανάμεσά τους η εξουδετέρωση της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα συνιστά πλέον απειλή για το Ισραήλ, με την παράλληλη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.