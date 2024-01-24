Η Σαουδική Αραβία προτίθεται να επιτρέψει για πρώτη φορά την πώληση αλκοόλ στους μη μουσουλμάνους διπλωμάτες, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο καλά ενημερωμένες πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Το αλκοόλ «θα πωλείται στους μη μουσουλμάνους διπλωμάτες» που δεν μπορούσαν να το προμηθευτούν έως τώρα πάρα μόνο μέσω του «διπλωματικού σάκου», δήλωσε η μια από τις πηγές.

Το πρώτο κατάστημα πώλησης αλκοόλ ετοιμάζεται να ανοίξει στην πρωτεύουσα Ριάντ, το οποίο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά μη μουσουλμάνους διπλωμάτες.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να εγγραφούν μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, να λάβουν έναν κωδικό έγκρισης από το υπουργείο Εξωτερικών και να τηρούν τις μηνιαίες ποσοστώσεις στις αγορές τους, σύμφωνα με το έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Το εν λόγω μέτρο είναι ένα ορόσημο στις προσπάθειες του βασιλείου, του οποίου ηγείται ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να ανοίξει η υπερσυντηρητική χώρα στον τουρισμό και τις επιχειρήσεις.

Η κατανάλωση ή η κατοχή αλκοόλ απαγορεύεται από το Ισλάμ και η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται αυστηρά στη Σαουδική Αραβία. Τιμωρείται με πρόστιμο, ποινή φυλάκισης, δημόσια μαστίγωση και απέλαση από το έδαφος του βασιλείου για τους αλλοδαπούς.

Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε πρόσφατα το βασίλειο (όπως η παρουσία ανδρών και γυναικών στις συναυλίες ή το άνοιγμα κινηματογραφικών αιθουσών) και η προβλεπόμενη υποδοχή μεγάλων διοργανώσεων όπως η Expo 2030 ή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2034, ενισχύουν τις φήμες για πιθανή άρση των περιορισμών για το αλκοόλ, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές, παρότι οι αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε αλλαγή επί του παρόντος.

Ανακοίνωση της σαουδαραβικής κυβέρνησης αναφέρει σήμερα ότι οι αρχές εισήγαγαν "ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αγαθών και αλκοολούχων προϊόντων που παραλαμβάνονται μέσω των διπλωματικών αποστολών".

Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει "την κατανομή συγκεκριμένων ποσοτήτων αλκοολούχων προϊόντων κατά την είσοδο στο βασίλειο". Στοχεύει να θέσει τέλος σε μια "μη ελεγχόμενη" διαδικασία που έδινε έδαφος σε μια ανεξέλεγκτη αγοραπωλησία των προϊόντων αυτών εντός του βασιλείου".

Παρότι το αλκοόλ απαγορεύεται αυστηρά στη Σαουδική Αραβία, αλκοολούχα ποτά σερβίρονται στις ξένες αποστολές της διπλωματικής συνοικίας του Ριάντ, ενώ ορισμένοι κάτοικοι φτιάχνουν το δικό τους κρασί. Άλλοι στρέφονται στη μαύρη αγορά, όπου η τιμή μιας φιάλης ουίσκι μπορεί να ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες δολάρια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

